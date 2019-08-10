Гривня продовжує упевнено зміцнюватися, – НБУ



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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні

Курс гривні до євро встановлений на рівні 28,09 гривні

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 12 серпня на рівні 25,09 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,09 гривні (на 9 серпня – 28,48 гривні).

Нагадуємо: 9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,17 – 25,21 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 25,31 гривні за долар.

Як повідомлялося, в Україні вже два місяці спостерігається дефляція.

Нацбанк запровадив новий індикатор стану економіки.