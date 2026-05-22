Наталія Порощук
Зеленський зустрівся зі студентами профколеджу у Рівному
Президент наголосив, що важливо розвивати професійну освіту в Україні
У Рівному президент України Володимир Зеленський зустрівся зі студентами професійного коледжу ресторанного і готельного бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Заклад був модернізований та оснащений сучасним обладнанням у межах програми ЄС та держав-членів з підтримки реформи професійно-технічної освіти «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». Загалом у Рівненській області функціонує 40 навчально-практичних центрів, сім із них були створені у 2025 році. Вони є професійними хабами для навчання молоді та перекваліфікації дорослих, зокрема ветеранів.

Під час спілкування зі студентами коледжу президент наголосив, що важливо розвивати професійну освіту в Україні: вона має значну перевагу, оскільки надає чітку визначеність щодо майбутньої сфери діяльності.

Президент поспілкувався і з керівниками підприємств, які надають робочі місця випускникам коледжу, зокрема у сфері громадського харчування, ресторанного та готельного бізнесів. Обговорили важливість професійної освіти, її популяризацію й підготовку фахівців для вітчизняних виробництв.

Зеленський зазначив, що в Україну активніше заходитимуть світові мережі готельного бізнесу, коли бачитимуть достатню кількість підготовлених фахівців.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів президентові про результати реформи професійної освіти, яка реалізується з 2024 року. За його словами, Закон України «Про професійну освіту», ухвалений у 2025 році, розширив можливості співпраці бізнесу та закладів освіти для підготовки фахівців відповідно до потреб ринку праці.

Нагадаємо, у березні президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрівся зі студентами французьких університетів, де говорив про війну, виклики для України та проблему повернення українських дітей, яких вивезла Росія.

