Зеленський обговорив із прем’єром Фінляндії посилення ППО

Надія Карбунар

фото: Офіс президента

У Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував Фінляндії за нещодавнє рішення виділити додаткові 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України. Лідери обговорили пріоритетні напрями захисту України, передусім у ППО, які можна посилити завдяки цьому пакету. Зокрема, йшлося про можливість спрямувати частину коштів на програму PURL.

Володимир Зеленський запропонував Петтері Орпо зміцнити двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі Drone Deal. За словами Президента, Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто допомагає українцям від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Команди України й Фінляндії працюватимуть над деталями угоди.

Обговорили й міжнародну та дипломатичну роботу та поділилися деталями контактів із партнерами.

Також ішлося про європейську інтеграцію України. Премʼєр-міністр підтримав позицію, що зараз є хороше вікно можливостей відкрити переговорні кластери. Президент наголосив, що наша країна на це повністю заслуговує, і подякував Фінляндії за підтримку.

Крім того, президент і прем’єр-міністр говорили про роботу коаліції укриттів цивільного захисту. Володимир Зеленський закликав пришвидшити роботу в цьому напрямі.

Раніше президент Володимир Зеленський у Єревані провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Як відомо, 3 травня Володимир Зеленський прибув до столиці Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Лідери обговорили зміцнення двосторонніх відносин та євроінтеграційний шлях України, а також обмінялися запрошеннями до офіційних візитів.

