Зустріч президента із прем'єр-міністром Вірменії: перші деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з Пашиняном
Візит є історичним, адже це перший приїзд українського президента до Вірменії за останні 24 роки

У понеділок, 4 травня, в Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував Ніколу Пашиняну за запрошення на саміт Європейської політичної спільноти й привітав з успішним проведенням заходу такого високого рівня. Це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна вітає кроки Вірменії для зближення з Європейським Союзом і готова підтримувати проєвропейські ініціативи Вірменії.

Лідери обговорили ситуацію в регіоні та безпекові виклики й загрози. Також Зеленський поінформував Нікола Пашиняна про дипломатичну роботу для досягнення реального миру.

Зокрема, ішлося про розвиток економічного партнерства. Президент запропонував відновити роботу Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання цьогоріч у Києві.

Зауважимо, що візит є історичним, адже це перший приїзд українського президента до Вірменії за останні 24 роки. Важливість цього візиту також у тому, що Вірменія – член військового союзу з РФ, і на її території є російська військова база.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розширені переговори з лідерами провідних держав та інституцій ЄС на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Зустріч, що пройшла у так званому «Вашингтонському форматі», була присвячена зміцненню оборонних та енергетичних спроможностей України перед наступною зимою.

