Головна Країна Політика
search button user button menu button

Гетманцев розповів, чому йому шкода Разумкова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Гетманцев розповів, чому йому шкода Разумкова
Гетманцев: Я непогано ставився до Дмитра (ексспікера Разумкова, – «Главком»)
колаж: glavcom.ua (фото: Укрінформ, Данило Гетманцев)

Данило Гетманцев: «Разумков із другої людини в державі перетворитися у дріб’язкового лобіста»

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков із другої людини в державі перетворитися у дріб’язкового лобіста. Про це він зауважив в інтервʼю «Главкому».

«Популісти в парламенті, на жаль, не займаються вирішенням соціальних проблем. Вони займаються самопіаром, подекуди захоплюючись настільки, що навіть не помічають, як доходять до абсурду і прямо суперечать самі собі, одночасно вимагаючи скасування податків та підняття пенсій. Я непогано ставився до Дмитра (ексспікера Разумкова, – «Главком»), ми колись товаришували. Але він, на жаль, є прикладом того, як із другої людини в державі, якій були під силу будь-які реформи, досить швидко можна перетворитися у дріб’язкового лобіста шкурних тютюнових правочок та критикана всього, що рухається. Шкода Дмитра», – сказав нардеп.

Гетманцев додав: «Натомість я з командою чітко вказую, що гроші на соціальні програми «закопані» в детінізації тютюну, в тих рішеннях щодо прибирання податкових дір, які вийшли з нашого комітету, – податок на Google, антиофшорний закон, фіскалізація та багато-багато чого іншого. Все ж це йшло і йде до бюджету. І щоб люди це розуміли, ці речі треба пов’язувати».

До слова, раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев зауважив, що мир в Україні у 2026 році є найбільш ймовірним і водночас найбільш бажаним сценарієм.

«Для нас на сьогодні найважливішим є питання миру. Минулого року ми просунулися на цьому шляху: вочевидь, ці перемовини інтенсифікувалися і на сьогодні ми впритул підійшли до того чи іншого рішення з цього приводу. Тому хотілося б, аби ми не зруйнували ці досягнення в 2026-му році. І я вважаю, що мир цього року для України – це найбільш ймовірний прогноз на сьогодні. І найбільш бажаний для нас сценарій», – сказав нардеп. 

Також голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що Україна недоотримала понад 1 трлн грн податків через тіньові схеми.

Читайте також:

Теги: Дмитро Разумков Данило Гетманцев

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данило Гетманцев – про ситуацією з електроенергією: «Складно зараз порахувати збитки, ми в самому розпалі цього процесу»
Данило Гетманцев: Мер Харкова ніколи не закликав мешканців тікати з міста
26 сiчня, 16:30
Депутат закликав податківців використовувати боді-камери як «реальний інструмент прозорості»
Гетманцев пояснив, чому реформа з оснащення податківців боді-камерами провалилася
2 сiчня, 08:58
За словами депутата, платники податків звільняються від відповідальності у разі неможливості виконати свої податкові обов’язки
Бізнес може не платити штрафи за невчасно подану звітність: Гетманцев назвав умову
23 сiчня, 19:50
Гетманцев наголосив, що різниця між пенсіями прокурорів і шахтарів є «абсолютно дикою»
«Дика ситуація». Гетманцев порівняв спецпенсії шахтарів та прокурорів
Вчора, 05:39
Депутат вважає, що для виведення грошей із «тіні» потрібно покращити роботу фіскальних органів і БЕБ
«Більше трильйона гривень». Гетманцев шокував оцінкою тіньової економіки
Вчора, 09:38
Житлова програма розроблена спеціально для підтримки категорій громадян, які найбільше потребують допомоги у вирішенні житлового питання
В Україні готують масштабну житлову програму: кредит під 3% для мільйона сімей
26 сiчня, 12:34
Нардеп виїхав на квадроциклі на зустрічну смугу
У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха
25 сiчня, 20:53
Яким має бути справедливий прожитковий мінімум? Гетманцев назвав цифру
Яким має бути справедливий прожитковий мінімум? Гетманцев назвав цифру
Вчора, 16:23
Гетманцев хоче кардинально переглянути підхід до підрахунку пенсій та прожиткового мінімуму
Пенсії по-новому. Гетманцев запропонував нову схему
Сьогодні, 15:14

Політика

Гетманцев розповів, чому йому шкода Разумкова
Гетманцев розповів, чому йому шкода Разумкова
Зеленський нагородив воїнів Сил безпеки й оборони (відео)
Зеленський нагородив воїнів Сил безпеки й оборони (відео)
Взаємна допомога в митних справах: уряд припинив угоду з Білоруссю
Взаємна допомога в митних справах: уряд припинив угоду з Білоруссю
Зеленський повідомив, чи імпортує Україна достатні обсяги газу
Зеленський повідомив, чи імпортує Україна достатні обсяги газу
Зеленський попередив українців про загрозу удару РФ
Зеленський попередив українців про загрозу удару РФ
«СвітлоДім». Багатоквартирні будинки зможуть отримати кошти на закупівлю генераторів
«СвітлоДім». Багатоквартирні будинки зможуть отримати кошти на закупівлю генераторів

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua