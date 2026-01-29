Гетманцев розповів, чому йому шкода Разумкова

Данило Гетманцев: «Разумков із другої людини в державі перетворитися у дріб’язкового лобіста»

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков із другої людини в державі перетворитися у дріб’язкового лобіста. Про це він зауважив в інтервʼю «Главкому».

«Популісти в парламенті, на жаль, не займаються вирішенням соціальних проблем. Вони займаються самопіаром, подекуди захоплюючись настільки, що навіть не помічають, як доходять до абсурду і прямо суперечать самі собі, одночасно вимагаючи скасування податків та підняття пенсій. Я непогано ставився до Дмитра (ексспікера Разумкова, – «Главком»), ми колись товаришували. Але він, на жаль, є прикладом того, як із другої людини в державі, якій були під силу будь-які реформи, досить швидко можна перетворитися у дріб’язкового лобіста шкурних тютюнових правочок та критикана всього, що рухається. Шкода Дмитра», – сказав нардеп.

Гетманцев додав: «Натомість я з командою чітко вказую, що гроші на соціальні програми «закопані» в детінізації тютюну, в тих рішеннях щодо прибирання податкових дір, які вийшли з нашого комітету, – податок на Google, антиофшорний закон, фіскалізація та багато-багато чого іншого. Все ж це йшло і йде до бюджету. І щоб люди це розуміли, ці речі треба пов’язувати».

До слова, раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев зауважив, що мир в Україні у 2026 році є найбільш ймовірним і водночас найбільш бажаним сценарієм.

«Для нас на сьогодні найважливішим є питання миру. Минулого року ми просунулися на цьому шляху: вочевидь, ці перемовини інтенсифікувалися і на сьогодні ми впритул підійшли до того чи іншого рішення з цього приводу. Тому хотілося б, аби ми не зруйнували ці досягнення в 2026-му році. І я вважаю, що мир цього року для України – це найбільш ймовірний прогноз на сьогодні. І найбільш бажаний для нас сценарій», – сказав нардеп.

Також голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що Україна недоотримала понад 1 трлн грн податків через тіньові схеми.