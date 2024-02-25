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Глава МЗС назвав три причини кризи на українсько-польському кордоні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Глава МЗС назвав три причини кризи на українсько-польському кордоні
Блокада кордону, з невеликими перервами, триває від початку листопада минулого року
фото з відкритих джерел

«Разом із польською стороною ми бачимо, як Росія агресивно розкручує це», – заявив Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що криза із вивезенням зерна на українсько-польському кордоні викликана трьома факторами. Про це йшлося на брифінгу голів МЗС Німеччини та України Анналени Бербок і Дмитра Кулеби.

«Криза на українсько-польському кордоні викликана трьома факторами», – сказав Кулеба. Перший, за його словами, – економічні проблеми, з якими зіштовхнулися в самій Європі.

Друге – використання цих проблем російською розвідкою та пропагандою для спрямування гніву на Україну. «Разом із польською стороною ми бачимо, як Росія агресивно розкручує це. Чомусь мітингувальники говорять про проблему, яку створює українське зерно, але мовчать про російське зерно, яке продовжує надходити до Європи», – зауважив міністр закордонних справ.

Третє – провокації, які загострюють ситуацію. На думку глави української дипломатії, якби не було провокацій з розсипанням зерна, ці проблеми можна було би вирішити спокійно. За словами Дмитра Кулеби, польський уряд налаштований на професійне розв'язання проблеми. «Україна на провокації вестися не буде, і ніхто не розсварить Польщу та Україну в стратегічному плані», – наголосив Дмитро Кулеба.

Як відомо, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту польських аграріїв на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Польські фермери, блокуючи дороги для руху вантажівок, протестують проти, як вони стверджують, надмірного імпорту українських продуктів на польський ринок.

Блокада кордону, з невеликими перервами, триває від початку листопада минулого року. У ній брали участь, крім фермерів, також перевізники.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів прибув на українсько-польський кордон для зустрічі з польськими посадовцями. Однак вона так і не відбулася.

Раніше, Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на фоні польських протестів. Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Зеленський зауважив, що готовий бути на кордоні поруч з українськими урядовцями.

Як повідомлялося, очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що зустрічі на кордоні, до якої закликав президент Зеленський, не буде. Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда підтримує зустріч між українським та польським урядами для обговорення ситуації з блокадою. Однак зустріч на кордоні, яку пропонував президент України Володимир Зеленський «не найбезпечніша», і краще було б зустрітися в іншому місці.

До слова, Україна розробила «план взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.

Зауважимо, у Польщі на протестах знову з’явилися плакати з пропутінськими гаслами.

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Теги: зерно кордон Дмитро Кулеба протест

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