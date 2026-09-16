Марченко розповів про «жорстку економію» та урізані запити міністерств у Держбюджеті-2027

Міністр фінансів заявив, що бюджетні запити жодного державного органу не були задоволені повністю

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що під час підготовки державного бюджету уряд не зміг повністю профінансувати потреби жодного міністерства чи державного органу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання парламенту.

Відповідаючи на запитання депутатів про принцип «жорсткої економії», Марченко зазначив, що Мінфін готовий надати інформацію щодо кожного головного розпорядника коштів – зокрема, які бюджетні запити подавалися та в якій мірі їх задовольнили.

«Незадоволений бюджетний запит в повній мірі жодного органу державної влади, жодного міністерства», – сказав міністр.

За його словами, уряд був змушений виходити з обмежених можливостей держави. Серед причин Марченко назвав руйнування енергетичної інфраструктури, проблеми з логістикою та втрати в секторі роздрібної торгівлі, які впливають на доходи бюджету.

Водночас Україна не може розраховувати на необмежене збільшення міжнародної допомоги. Загальна потреба у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік, за даними Мінфіну, становить 52,6 млрд доларів. «Наші внутрішні можливості вичерпні, вони обмежені, ми не можемо розраховувати на суттєвий приріст доходів», – пояснив Марченко.

Міністр наголосив, що головним завданням уряду було сформувати бюджет, який держава зможе виконати. Він також заявив про готовність показати депутатам, які саме видатки були скорочені за кожним головним розпорядником коштів. «Ми готові з вами попрацювати, показати, де саме кому ми зрізали і зекономили», – сказав Марченко.

Напередодні уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2027 рік. Загальний обсяг видатків у ньому визначено на рівні 7,272 трлн грн, а на сектор безпеки та оборони передбачено 4,885 трлн грн.