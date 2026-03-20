Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Що відбувається з декларацією Єрмака. НАЗК прокоментувало скандал

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
НАЗК зробило заяву про декларацію Єрмака
колаж: glavcom.ua

Торік НАЗК здійснювало повну перевірку декларації Андрія Єрмака

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прокоментувало інформацію про нібито відсутність публікації даних про початок та результатів повної перевірки декларації колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

«Повідомляємо, що 3 лютого 2025 року НАЗК розпочало повну перевірку декларації посадовця, відібраної за ризик-орієнтованим підходом, про що він отримав повідомлення в особистому кабінеті реєстру декларацій як того вимагає порядок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений наказом НАЗК від 29.01.2021 № 26/21 (зі змінами). Це повідомлення позначено як прочитане 3 лютого 2025 року, тобто в день початку перевірки», – йдеться у повідомленні.

Того ж дня НАЗК зазначає, що отримало лист від державного органу з вимогою проводити фінансову перевірку Єрмака з обмеженням доступу до інформації через заходи безпеки. Саме це стало підставою не публікувати дані про початок перевірки на сайті агентства. Під час перевірки НАЗК також зверталося до правоохоронців – зокрема до НАБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції. Там повідомили, що не мають інформації, яка могла б бути використана для проведення перевірки.

«16 травня 2025 року НАЗК завершило перевірку за наявними даними. За результатами перевірки встановлено декларування неточних відомостей, ознак декларування недостовірних відомостей, незаконного збагачення чи необґрунтованих активів не встановлено. Матеріали від правоохоронних органів, які би могли стати підставою для проведення повторної повної перевірки до НАЗК не надходили. Довідка не була опублікована на сайті НАЗК через дію обмежень, зазначених у листі, згаданого вище», – наголошує НАЗК.

Цю тему напередодні порушила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна під час заходу, який НАЗК проводило з нагоди річниці свого створення.

Що відбувається з декларацією Єрмака. НАЗК прокоментувало скандал фото 1

«На моє запитання на сьогоднішньому заході про причини того, що інформація про повну перевірку декларації Єрмака з’явилась лише у січні 2026 року, у НАЗК повідомили, що це начебто було зроблено за зверненням «уповноваженого органу», ймовірно СБУ. Як Служба безпеки дізналася про повну перевірку декларації Єрмака, якщо НАЗК не оприлюднювало інформацію про початок перевірки – наразі невідомо. Для порівняння, інформацію про початок перевірки декларації Галущенка оприлюднили в день початку перевірки. Припускаю, що листи, з яких інші органи дізнаються про проведення цієї перевірки, ще не дійшли до адресатів», – зазначила нардепка.

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту».

До слова, при Національній асоціації адвокатів України розпочали роботу чотири нові постійно діючі колегіальні дорадчі органи, один із яких очолив колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Відповідні рішення ухвалила Національна асоціація адвокатів України окремими розпорядженнями її голови Лідії Ізовітової.

Зауважимо, що колишній очільник Офісу президента не працював адвокатом з 20 лютого 2020 року. До того адвокатська практика Андрія Єрмака тривала майже 25 років.

Теги: НАЗК Андрій Єрмак декларація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua