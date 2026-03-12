Головна Київ Новини
Убивство підлітка на фунікулері. Відбулося друге засідання апеляції на вирок Косову

Убивство підлітка на фунікулері. Відбулося друге засідання апеляції на вирок Косову
Засуджений до довічного ув'язнення за вбивство Максима Матерухіна на станції фунікулера Артем Косов під час засідання апеляційного суду. Київ, 11 березня 2026 року
Захисник обвинуваченого Роман Щетніцький попросив, щоб суд повторно дослідив відеодоказ зі станції фунікулера

У середу, 11 березня, в Київському апеляційному суді відбулося друге засідання з апеляції Артема Косова, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера.
Повідомляється, що Косов знову клопотав про закрите для преси засідання суду. Минулого засідання судді вже заслухали позицію Косова. Він просив змінили йому вирок – довічне ув'язнення – на 119 статтю Кримінального кодексу – вбивство через необережність, покарання за яке передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення чи обмеження волі.

11 березня, Косов доповнив свою промову: «Під час відбирання показів свідків вони давали різні покази. Більшість людей вказують, що ми впали на сходи. Мене почали бити, і я не бачив, куди впав загиблий».

Позиція сторони обвинуваченого

Захисник обвинуваченого Роман Щетніцький попросив, щоб суд повторно дослідив відеодоказ зі станції фунікулера. Він каже, що сторона захисту оглядала це відео і побачила, що Косов бере Матерухіна за одяг, вони падають, а за ногами людей не видно, що відбувається.

«22 секунди потому потерпілий падає на сходи, мій підзахисний намагається надати йому допомогу, він лізе до шиї. Мій підзахисний не знав, куди впав потерпілий. Також дівчинка, яка знімала сториз, там чітко чути, що говорить – і це відео не знаходить підтвердження вироку суду. Воно спростовує показання свідків і намір мого підзахисного когось вбивати», – заявив Щетніцький.

Адвокат додав, що вважає покарання надто суворим та зазначив, що Косов уперше притягується до будь-якого виду відповідальності.

Позиція сторони потерпілого Матерухіна

Сторона захисту потерпілих просила не досліджувати докази та залишити в силі суд першої інстанції. «Усі свідки зазначили одне і те ж, суд першої інстанції ухвалив правильне рішення. Косов думає, якщо свідки бачили одне, це змова. Якщо люди бачили одне, значить так було насправді. Всі пояснення, надані адвокатом і обвинуваченим, безпідставні. Докази суд дослідив, виступили свідки. Я хочу, щоб суд підтвердив вирок першої інстанції», – сказав адвокат сімʼї загиблого хлопця.

Позиція генерального прокурора

Генеральний прокурор Руслан Кравченко вважає, що вирок для Артема Косова є законним. За словами посадовця, Косов серед пасажирів обрав жертву, Максима Матерухіна, вони вийшли з вагона фунікулера, і Косов цілеспрямовано кинув у вікно в станції фунікулера.

«Низка свідків це підтвердила, їх допитали в суді. У крові [Косова] було 2,4 проміле алкоголю та сліди вживання канабісу. Враховуючи службовий досвід Косова, він намагався накласти джгут на шию хлопця, знаючи, що він мертвий. Це було цинічною імітацією врятувати життя підлітка», – сказав Кравченко.

Повідомляється, що судді повторно дослідять докази. Додаток слідчого експерименту досліджувати не будуть. Наступного засідання почнуть дослід доказів повторно.  

Що відомо про загибель підлітка на фунікулері 

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві. Також у ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був їхнім колишнім працівником. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті 16-річного школяра на станції фунікулера в Києві, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваний своєї провини не визнавав.

Мати підлітка Ірина Матерухіна звернулася за допомогою до мера столиці Віталія Кличка. Жінка вимагає справедливого вироку для звинуваченого у вбивстві її сина – водія УДО Артема Косова, справа проти якого, на її думку, штучно затягується. 

Розгляд справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на столичному фунікулері, призначений на 27 червня, вкотре відклали. Засідання, що мало відбутися у Шевченківському суді Києва, було вчергове зірване через неявку захисників обвинуваченого Артема Косова. Нову дату засідання призначили на 14 серпня. 

Напередодні, 20 серпня, під час засідання розглянули відео слідчо-оперативної групи з розповіддю друзів загиблого підлітка, які були з ним на фунікулері. Після перегляду Косов відповідав на питання прокурора.

15 вересня засідання розпочалося з повторного допиту двох свідків, аби сторони уточнили попередні події. Свідки підтвердили, що дії обвинуваченого Артема Косова були умисними. Це також підтвердили висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертиз. Сторона захисту обвинуваченого просила про повторний перегляд відео з фунікулеру, де зафіксоване вбивство, суд погодив це клопотання.

22 вересня 2025 року Шевченківський районний суд оголосив вирок колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Суд призначив йому довічне позбавлення волі.

Під час слухання справи сторона захисту добивалася перекваліфікації кримінального правопорушення: з пункту 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство з хуліганських мотивів»; санкція статті – від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі) на статтю 119 Кримінального кодексу («Вбивство через необережність»; санкція статті – від трьох до п’яти років обмеження волі або позбавленням волі на той самий термін). Це пояснювали тим, що Косов не бажав смерті потерпілому. Навпаки – працівник УДО вживав заходи з надання першої домедичної допомоги, накладаючи джгута на шию підлітка.

Феміда такі аргументи відкинула. На думку суду, Артем Косов втілив у життя «нікчемний, надуманий привід для з’ясування стосунків, реалізуючи його безпосереднім застосуванням щодо Максима Матерухіна бойового прийому – захват та кидок в напрямку панорамного скляного вікна». У підсумку це призвело до смерті неповнолітнього.

