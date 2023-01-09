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Головне за ніч: Україна підсилює оборону Бахмута та надзвичайний стан у Бразилії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: Україна підсилює оборону Бахмута та надзвичайний стан у Бразилії
Сирський організовує кроки для зміцнення оборони Бахмута та Соледара
фото із соцмереж

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський ознайомився з поточною оперативною ситуацією на Донеччині

«Главком» зібрав головні новини ночі 9 січня. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 8 січня відвідав військових, які обороняють Бахмут і Соледар Донецької області. Також президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

ЗСУ продовжують захищати Соледар і Бахмут

Головне за ніч: Україна підсилює оборону Бахмута та надзвичайний стан у Бразилії фото 1

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 8 січня відвідав військових, які обороняють Бахмут і Соледар Донецької області. Він організував перекидання туди додаткових сил та посилення вогню. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Глава держави заявив, що ситуація на передовій за перший тиждень сильно не змінилася: тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині. У Бахмуті і Соледарі ситуація складна, окупанти зруйнували більшу частину цих міст, але українські військові продовжують триматися.

«Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті», – сказав Зеленський.

За його словами, під час відвідування цих місць Сирський відзначив бійців нагородами за стійкість. Також він там організовував кроки для зміцнення оборони, серед яких – перекидання додаткових підрозділів і посилення вогню.

Надзвичайний стан у столиці Бразилії

Головне за ніч: Україна підсилює оборону Бахмута та надзвичайний стан у Бразилії фото 2

Президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення. Зазначається, що режим надзвичайного стану діятиме до кінця місяця.

Лула да Сілва пообіцяв покарати вандалів, які беруть участь у заворушеннях у столиці.

Раніше повідомлялось, що бразильські силовики звільнили будівлю парламенту від протестувальників.

Нагадаємо, 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Пікетувальники відмовляються визнати, що Болсонару програв вибори, вони прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.

ФБР попередило Німеччину про загрозу теракту із хімічною зброєю

Головне за ніч: Україна підсилює оборону Бахмута та надзвичайний стан у Бразилії фото 3

Про загрозу підготовки теракту з використанням саморобної хімічної бомби влада Німеччини попередила Федеральне бюро розслідувань ФБР США.

За інформацією видання, ФБР повідомило німецьких колег, що підозрюваний цікавився в інтернеті ціанідом і рицином, щоб, можливо, здійснити атаку вже на Новий Рік. Однак, мабуть, не зміг закупити достатньої кількості хімікатів.

Під час спецоперації із житлових приміщень іранця співробітники правоохоронних органів у спеціальних захисних костюмах винесли якісь субстанції у блакитних контейнерах для подальшого вивчення. Через деякий час представник генпрокуратури Дюссельдорфа, однак, повідомив журналістам, що отруйних речовин не було виявлено.

Рицин у переліку Інституту імені Роберта Коха значиться як «біологічна зброя». Ціанід також вкрай токсичний.

Нігерійські бойовики викрали 32 людей на вокзалі

Головне за ніч: Україна підсилює оборону Бахмута та надзвичайний стан у Бразилії фото 4

У Нігерії бойовики, озброєні автоматами АК-47, викрали 32 особи з залізничного вокзалу, також кілька людей зазнали поранень.

У заяві поліції йдеться, що озброєні бойовики напали на станцію Том Ікімі, коли пасажири чекали на поїзд до Варрі, нафтового вузла в сусідньому штаті Дельта. Станція знаходиться приблизно за 111 км на північний схід від столиці штату Бенін-Сіті і неподалік кордону зі штатом Анамбра.

За даними поліції, внаслідок нападу кількох людей на станції було поранено. Комісар за інформацією штату Едо Кріс Оса Нехікхаре підтвердив, що викрадачі забрали 32 особи, хоча одному викраденому вдалося втекти.

«Наразі співробітники служби безпеки, які складаються з військових та поліції, а також людей з мережі лінчувальників та мисливців, активізують пошуково-рятувальні операції в розумному радіусі для порятунку жертв викрадення», – зазначив Нехікхаре.

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Теги: росія ЗСУ Німеччина війна ФБР Бразилія Україна хімічна зброя Бахмут

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