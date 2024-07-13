Головні лобісти України в НАТО: дипломат розповів, хто вони

Україна – єдина держава на європейському континенті, яка сьогодні може успішно протистояти російській агресії

Головними лобістами України в НАТО є Польща, Румунія та країни Балтії, оскільки там розуміють, що саме Київ захищає їх від російської агресії. Таку думку дипломат Роман Безсмертний висловив у етері «Еспресо».

«Дуже важливо, що в центральноєвропейському регіоні, зокрема країни Балтії, Польщі та Румунії, створюється певна група держав, які є не тільки лобістами України і які міцно усвідомлюють, що їм настільки ж потрібно НАТО, наскільки Україна. Оскільки зараз ці держави від агресора захищає Україна. А якщо ми подивимось на ті зобов'язання, які мали Сполучені Штати й НАТО по посиленню східного валу, то вони виконуються, не хочу дуже занижувати, але приблизно наполовину. Зокрема, по особовому складу, який розміщується у цих країнах, по озброєнню, по бронетехніці й так далі. Тобто йде повільна комплектація цих сил. Треба розуміти, що якщо говорити про 30 000 військових, які в планах НАТО розмістити на території цих країн, то для порівняння потрібно порівняти сили, які сьогодні застосовуються і діють на російсько-українському фронті. Що таке 30 000 і на який це час їх вистачить», – пояснив Безсмертний.

За словами дипломата, Україна – єдина держава на європейському континенті, яка сьогодні може успішно протистояти російській агресії.

«Дуже добре, що у Варшаві, Вільнюсі, Ризі та Таллінні це розуміють. В Бухаресті та Будапешті свою пісню грають. В Софії взагалі невідомо за що там думають. Бо президент спочатку одне говорить, а потім друге. Відтак очевидно, що знаходячись на передньому фронті із російською воєнщиною ці країни розуміють, що їм конче необхідно взаємодіяти з Україною. Адже це єдина сьогодні на планеті земля держава, а в ній армія, яка здатна протистояти російському агресору. Оцих слів було б достатньо, щоб відповісти на оті всі маневри, які відбуваються у центральній Європі. Не випадково ці країни є ключовими лобістами України у вступі до НАТО, бо вони прекрасно розуміють, що якщо взяти європейський континент, то Швеція, Фінляндія та Україна є тими силами, на які вони можуть сподіватися. Решта знаходяться в стані становлення», – додав він.

Раніше віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, коли Україна може отримати запрошення на вступ до НАТО.

Нагадаємо, на саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ.

До слова, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні. За словами держсекретаря США, літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії.

Крім того, Альянс починає створення нового командування Україна-НАТО у Вісбадені, Німеччина, для координації постачання озброєнь та тренувань для ЗСУ.