Голову Івано-Франківської РДА звільнено за появу на роботі у нетверезому стані
Ярощук займав посаду голови Івано-Франківської РДА з 5 березня 2021 року
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Ярощука з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації. Відповідний указ розміщено на сайті Офісу президента.
«Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що у Кодексі законів про працю сьомим пунктом є поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.
Нагадаємо, що Зеленський призначив Ярощука головою Івано-Франківської РДА 5 березня 2021 року. До того Олександр Ярощук був директором приватного підприємства «Ярко ІФ». Під час Революції Гідності очолював одну із сотень Майдана.
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