Гончаренко після скандалу з мирним планом розповів, чи збирається у «вільне плавання» від Порошенка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Гончаренко після скандалу з мирним планом розповів, чи збирається у «вільне плавання» від Порошенка
Олексій Гончаренко (ліворуч) впевнений, що лідер «ЄС» Петро Порошенко (в центрі) не бажає його виходу з фракції
фото: Уніан

Нардеп Гончаренко вимагає прийняти нинішній «мирний план», хоча його фракція вважає це капітуляцією

Після гучної дискусії про свою позицію щодо американського мирного плану народний депутат Олексій Гончаренко запевнив, що виходити з «Європейської солідарності» не планує. Він наголосив, що, попри різні оцінки в межах команди, має достатній рівень взаєморозуміння з лідером фракції Петром Порошенком і не відчуває прихованої напруги. Про це Гончаренко наголосив в інтервʼю «Главкому».

«Нашого лідера знаю багато років, як і всіх колег. Може, хтось у фракції і тримає якийсь камінь за пазухою, я цього не знаю. Але впевнений, що лідер фракції зі мною прямо і спокійно би поговорив. У нас достатній рівень стосунків для спокійної розмови», – зауважив нардеп.

Гончаренко запевнив, що не відчував жодних ревнощів з боку Петра Порошенка з приводу своєї високої медійної активності. За його словами, він переконаний, що чим більше в команді сильних гравців, тим вона потужніша. Політик наголосив, що сильний лідер формує сильну команду, тоді як колектив зі слабких учасників не здатний показати результат.

На зауваження журналіста, що на наступних виборах нардеп, ймовірно, уже не буде частиною «сильної команди» та що раніше демонстрував задоволення своїми рейтингами, у яких навіть випереджав Петра Порошенка, Олексій Гончаренко відповів: «А покажіть мені політика, який не буде тішитися своїми рейтингами! Щодо політичного проєкту питання одночасно і легке, і складне. Легке воно з дуже простої причини: будь-який політик має почати готуватися до виборів на наступний день після виборів. Якщо ти йдеш в політику, то маєш ставити перед собою найвищі цілі».

«Але у політиків має бути здоровий глузд і відповідність реальності, тому треба все зважувати в момент прийняття відповідних рішень. Я не знаю, коли цей момент настане, коли будуть вибори. Одна справа, якщо вони будуть завтра, інша – якщо за рік. Хто в них буде брати участь? Хто кого буде підтримувати? Ми не знаємо, ані яким буде список кандидатів, ані яку ідеологію вони будуть відстоювати в цей момент. Не знаємо, в яких умовах буде перебувати країна, чого потребуватимуть люди. Є моменти, коли країна потребує більше лідера, заточеного на безпеку, а є моменти – коли лідера, заточеного на геополітику, економіку і так далі. Не можна в такій невідомості приймати рішення», – підкреслив нардеп.

Олексій Гончаренко підсумував: «Одне можу сказати точно: коли я буду приймати рішення, моя перша розмова буде з Петром Порошенком, тому що я пройшов з ним шлях і в минулому скликанні, і в цьому. Але на сьогодні жодних проєктів я не створюю, тому що для цього немає підстав».

До слова, Олексій Гончаренко вважає, що Україна не отримає ідеального мирного плану закінчення російсько-української війни. Ба більше, якщо не підписати угоду зараз, то через пів року її пункти можуть бути значно гіршими, ніж зараз. 

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність Олексій Гончаренко

