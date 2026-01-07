Головна Країна Політика
Мелоні заперечила можливість відправлення військ в Україну

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото з відкритих джерел

За її словами, рішення щодо відправлення сил ухвалюються на засадах добровільності та відповідно до Конституції

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що розгортання італійських військ в Україні не передбачається. Це рішення відповідає принципам добровільності та конституційних процедур для підтримки України. Про це за підсумками зустрічі «коаліції охочих» заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

За її словами, Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.

«Підтверджуючи підтримку Італією безпеки України, що відповідає її давнім зобов'язанням, прем'єр-міністерка Мелоні повторила кілька ключових моментів позиції італійського уряду щодо гарантій, зокрема виключення розгортання італійських військ», – йдеться на сайті уряду Італії.

У повідомленні також вказується, що «конструктивна та конкретна зустріч, яка підтвердила високий рівень зближення між Україною, Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, була зосереджена на вдосконаленні гарантій безпеки, відповідних до статті 5 Північноатлантичного альянсу, як давно пропонувала Італія».

«Ці гарантії будуть частиною ширшого пакету угод, які будуть прийняті у тісній координації з Вашингтоном, для забезпечення суверенітету та незалежності України, зокрема через ефективний та комплексний механізм моніторингу припинення вогню та зміцнення українських збройних сил», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після завершення війни в Україні Бельгія надасть Києву авіацію та флот для збереження миру. Прем'єр-міністр цієї країни Барт де Вевер назвав найважливішим те, що ці зусилля будуть підкріплені «потужною американською підтримкою, а також моніторингом під керівництвом Америки, що забезпечить ефективне стримування та зробить довгострокову стабільність досяжною».

За його словами, зустріч «коаліції охочих» у Парижі була «продуктивною та рішучою».

