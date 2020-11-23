Хто завдав збитків держпідприємству «Івківці»? Нардеп Халімон оприлюднив експертизу МВС

На початку жовтня Халімон повідомив, що розкрив масштабну схему розкрадання бюджетних коштів держпідприємства «Івківці»

Народний депутат України, заступник голови фракції партії «Слуга народу» Павло Халімон повідомив , що експертиза Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України підтвердила штучний характер масштабних збитків державного підприємства (ДП) ДГ «Івківці».

Про це нардеп заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook та опублікував документи з висновками экспертів.

Зокрема, депутат нагадав, що «попереднє керівництво ДП ДГ «Івківці» «вступило в змову з приватною фірмою ТОВ «Батьківщина», фактичним власником якої є колишній нардеп Олег Дмитренко. Як результат «Івківці» не лише не отримували прибуток, але й «заробили« борги перед цією ж фірмою. З 2016 року ТОВ «Батьківщина» купувала в «Івківців» права власності на майбутній врожай озимих. При продажу озимих як незавершеного сільгоспвиробництва розрахунок вівся не за тонну майбутнього врожаю, а за гектар посівів. Тобто майбутній врожай продавався фактично за ціною собівартості посівного матеріалу. Втрати держпідприємства при цьому колосальні».

Як зазначив Халімон, «слідчі Прилуцького відділку поліції звернулись до Київського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС. Висновок про масштабні штучні збитки на «Івківцях« підтвердив і експерт».

Експертизою, за словами нардепа, було встановлено, що «5 та 6 березня ДП ДГ «Івківці» та СТОВ «Батьківщина« уклали 2 угоди на продаж прав незавершеного виробництва сільгоспкультур. За першою угодою ДП отримало – 5 млн 495 тис. гривень, за другою – 5 млн 583 тис. гривень. Тобто разом – трохи більше 11 млн гривень. Проте, аналіз експерта довів, що ринкова вартість товару була значно занижена, а сума доходу, який можливо було б отримати у разі реалізації озимих за ринковими цінами – 37 млн 38 тис. гривень. Натомість «Івківці» виручили лише трохи більше 24 млн гривень, з яких керівництво «Івківців» під тиском та погрозами повернуло «Батьківщині» 11 млн гривень. А «Батьківщина» тепер навіть не надає акти звірки господарської діяльності».

«Експерт також зафіксував відсутність певних документів на підприємстві, які могли б ще більше відкрити завісу над корупційними схемами. Я раніше зазначав: документи, що підтверджують перерахування грошей відповідно до умов договорів купівлі-продажу, первинні документи, що підтверджують понесені витрати на вирощування незавершеного виробництва зернових культур, платіжні доручення, банківські виписки, касові документи, тощо просто зникли, схоже, не без допомоги попереднього керівництва ДП ДГ «Івківці», – йдеться в повідомленні.

«І як тільки в цій справі з’ясувались нові вагомі деталі, які виводять корупціонерів на чисту воду, - зазначив Павло Халімон, – на мене почалися медійні атаки. В мережі з’являються псевдорозслідування та блоги псевдоекспертів із незрозумілими та нелогічними звинуваченнями на мою адресу. Ця справа дійсно набрала резонансу і деяким персонажам не вигідно, щоб вся правда піднялась на поверхню. Сам фактичний власник ТОВ «Батьківщина» Дмитренко, як я вже розповідав, пропонував мені хабар у розмірі 40 млн гривень, щоб продовжити свою незаконну діяльність з «Івківцями». І я відразу ж звернувся із заявою до правоохоронців».

Нагадаємо, на початку жовтня цього року Халімон дав прес-конференцію, на якій повідомив, що розкрив масштабну схему розкрадання бюджетних коштів держпідприємства «Івківці», яке належить Національній академії аграрних наук України.

Підприємство ДП «Івківці» штучно довели практично до банкрутства. Екс-керівництво без погодження з Академією аграрних наук передали майже 1 300 га державної землі в обробку ТОВ «Батьківщина«. ДП сплачувало приватній компанії за обробку власних земель за завищеною ціною. Крім того, весь прибуток забирала ТОВ незавершеним виробництвом за ціною втричі нижчою ринкової вартості товару. Також Халімон повідомив, що фактичний хазяїн агрофірми «Батьківщина» екснардеп від БПП Олег Дмитренко запропонував 40 млн гривень хабаря, про що Халімон негайно проінформував Нацполіцію.

Наразі прокуратурою проводиться розслідування за фактом розкрадання державних коштів на ДП «Івківці».

Джерело: Українські новини