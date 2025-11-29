Як Путін маніпулює Трампом: ексрадниця Білого дому розповіла закулісні подробиці
Американський президент настільки засліплений Путіним, що навіть його насмішки часто сприймає як лестощі
Президент США Дональд Трамп вважає російського президента Володимира Путіна «крутим хлопцем», тому лестощі від нього сприймає з особливим захопленням. Це дозволяє господарю Кремля легко маніпулювати своїм американським колегою. Як інформує «Главком», на цьому наголосила колишня радниця Білого дому Фіона Гілл в інтерв’ю The Independent.
За її словами, Трампу приносить задоволення спілкування на рівних з авторитарним російським лідером, оскільки він вважає престижними такі стосунки із «крутим хлопцем».
«Путін саме той, ким Трамп хотів би бути. Трамп дивиться на людей, які всім заправляють, у яких є, по суті, шик. І саме таким він хоче бути. І він вірить, що підноситься в очах усіх, завдяки спілкуванню з ними», – зауважила Гілл.
На думку колишньої чиновниці Білого дому, Путін зрозумів це і використовує у спілкуванні з Трампом.
«Путін розкусив його. Путін розуміє, що це людина з дуже крихким его, і що нею можна маніпулювати в такий спосіб», – сказала вона.
За словами Фіони Гілл, Трамп настільки засліплений Путіним, що навіть його насмішки часто сприймає як лестощі. Як приклад вона навела спілкування лідерів на саміті G20 в Осаці 2019 року.
«Вони обидва хвалилися тим, як багато роблять для Ізраїлю… Трамп говорив: «Ні, Росія ніяк не може бути більшою підтримкою Ізраїлю, ніж я». І [він] говорив про все, що він зробив для Ізраїлю: [визнання столиці] Єрусалима, нове посольство тощо… Трамп говорив, що на його честь [в Ізраїлі] назвали все це, а Путін сказав: «Ну, Дональде, може, їм просто назвати країну на твою честь?», – розповіла вона.
Як зазначила Гілл, Трамп не помітив іронії, а сприйняв заяву Путіна про те, що назву Ізраїлю слід змінити, буквально.
«Ігноруючи те, як Путін це сказав, і мову тіла, і те, як він совався в кріслі, Трамп відповів: «О ні, це було б уже занадто», – зауважила вона.
За словами Гілл, Путін часто відпускав подібні жарти на адресу Трампа, але перекладачі «згладжували» мову і наміри російського президента.
