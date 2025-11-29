Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як Путін маніпулює Трампом: ексрадниця Білого дому розповіла закулісні подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Як Путін маніпулює Трампом: ексрадниця Білого дому розповіла закулісні подробиці
Трампу приносить задоволення спілкування на рівних із російським лідером
фото: Getty Images

Американський президент настільки засліплений Путіним, що навіть його насмішки часто сприймає як лестощі

Президент США Дональд Трамп вважає російського президента Володимира Путіна «крутим хлопцем», тому лестощі від нього сприймає з особливим захопленням. Це дозволяє господарю Кремля легко маніпулювати своїм американським колегою. Як інформує «Главком», на цьому наголосила колишня радниця Білого дому Фіона Гілл в інтерв’ю The Independent.

За її словами, Трампу приносить задоволення спілкування на рівних з авторитарним російським лідером, оскільки він вважає престижними такі стосунки із «крутим хлопцем».

«Путін саме той, ким Трамп хотів би бути. Трамп дивиться на людей, які всім заправляють, у яких є, по суті, шик. І саме таким він хоче бути. І він вірить, що підноситься в очах усіх, завдяки спілкуванню з ними», – зауважила Гілл.

На думку колишньої чиновниці Білого дому, Путін зрозумів це і використовує у спілкуванні з Трампом.

«Путін розкусив його. Путін розуміє, що це людина з дуже крихким его, і що нею можна маніпулювати в такий спосіб», – сказала вона.

За словами Фіони Гілл, Трамп настільки засліплений Путіним, що навіть його насмішки часто сприймає як лестощі. Як приклад вона навела спілкування лідерів на саміті G20 в Осаці 2019 року.

«Вони обидва хвалилися тим, як багато роблять для Ізраїлю… Трамп говорив: «Ні, Росія ніяк не може бути більшою підтримкою Ізраїлю, ніж я». І [він] говорив про все, що він зробив для Ізраїлю: [визнання столиці] Єрусалима, нове посольство тощо… Трамп говорив, що на його честь [в Ізраїлі] назвали все це, а Путін сказав: «Ну, Дональде, може, їм просто назвати країну на твою честь?», – розповіла вона.

Як зазначила Гілл, Трамп не помітив іронії, а сприйняв заяву Путіна про те, що назву Ізраїлю слід змінити, буквально.

«Ігноруючи те, як Путін це сказав, і мову тіла, і те, як він совався в кріслі, Трамп відповів: «О ні, це було б уже занадто», – зауважила вона.

За словами Гілл, Путін часто відпускав подібні жарти на адресу Трампа, але перекладачі «згладжували» мову і наміри російського президента.

Нагадаємо, у Росії затвердили федеральний бюджет на 2026 рік. Протягом останніх двох тижнів документ пройшов через обидві палати парламенту, і тепер його підписав президент РФ Володимир Путін. На війну з Україною Росія планує витратити абсолютно рекордні суми. Так, майже 30% бюджету (12,93 трлн рублів або 166,8 млрд доларів) буде виділено на армію, зокрема закупівлі зброї.

Раніше очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».

Читайте також:

Теги: росія путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пункти Трампа-Зеленського-Путіна: мир чи нова пастка для України?
Війну треба завершувати, але не коштом України
22 листопада, 20:54
З 2023 року Казахстан стрімко нарощує поставки своєї нафти до Німеччини на НПЗ у Шведті
Санкції та дрони б'ють по Росії: казахська нафта не рятує
15 листопада, 20:30
У адміністрації президента США повідомили, що квота буде передбачати саме білих південноафриканців
США обмежили кількість прийому біженців. Квота зменшилась у 15 разів
31 жовтня, 12:32
Підстанція є вузловою – від неї відходять численні лінії електропередачі напругою 110-750 кВ, вона обслуговує енергосистему регіону
Дрони атакували великий енергетичний об'єкт у РФ (відео)
31 жовтня, 06:22
Зеленський підтвердив, що Україна отримала план США про закінчення війни
Зеленський підтвердив, що Україна отримала план США про закінчення війни
20 листопада, 23:44
Трамп: Я можу уявити, що він (Віткофф – «Главком») говорить те ж саме Україні, бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати
Трамп виправдав Віткоффа за скандальну розмову з представником Путіна
26 листопада, 05:18
Дегтярьов у соцмережах розповів про унікальний кримський клімат
Міністра спорту РФ Дегтярьов незаконно відвідав анексований Крим
3 листопада, 15:43
Тарасова назвала безумством внесення Петросян та Горбачової до бази «Миротворця»
Російська тренерка влаштувала істерику через внесення фігуристів з РФ до бази «Миротворця»
13 листопада, 16:48
Ангеліна Мельникова неодноразово була помічена у підтримці війни
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото німецької Бундесліги
16 листопада, 10:18

Політика

Як Путін маніпулює Трампом: ексрадниця Білого дому розповіла закулісні подробиці
Як Путін маніпулює Трампом: ексрадниця Білого дому розповіла закулісні подробиці
WSJ дізнався, як Віткофф зривав постачання ракет Tomahawk Україні
WSJ дізнався, як Віткофф зривав постачання ракет Tomahawk Україні
США закриває небо над Венесуелою – Трамп
США закриває небо над Венесуелою – Трамп
Туреччина допустила ураження російських танкерів «тіньового флоту»
Туреччина допустила ураження російських танкерів «тіньового флоту»
Рубіо може пропустити зустріч НАТО в критичний момент для України – Reuters
Рубіо може пропустити зустріч НАТО в критичний момент для України – Reuters
NYT: Трамп і Мадуро обговорили можливу зустріч у США 
NYT: Трамп і Мадуро обговорили можливу зустріч у США 

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Вчора, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua