Після війни США пропонують Україні угоду про вільну торгівлю. Зеленський розкрив деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Після війни США пропонують Україні угоду про вільну торгівлю. Зеленський розкрив деталі
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua (ілюстративне)

Президент наголошує, що таку ж угоду американці хочуть реалізувати з росіянами, але нас це не обходить

Президент Володимир Зеленський заявив, що після завершення війни Сполучені Штати Америки пропонують Україні укласти угоду про вільну торгівлю. Про це він повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

За словами глави держави, у 10 пункті мирної угоди йдеться про те, що «після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США».

«Позиція Америки – оскільки це чотиристоронній документ – щодо вільної торгівлі, якщо вони будуть давати вільну торгівлю Україні, вони хочуть мати угоду про вільну торгівлю і з Росією. Але це вони говорять. Ми говоримо про себе – про таку можливість вільної торгівлі України з США», – наголосив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до американського колеги Дональда Трампа із пропозицією запровадити між країнами вільну торгівлю. Як передає «Главком», про це Зеленський написав у листі, заявив торговий представник України та заступник міністра економіки Тарас Качка.

За словами Качки, Києву цікава така угода з Вашингтоном, дарма що Штати не є його основним торговельним партнером. «Нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. І нам потрібні ще Сполучені Штати Америки і Японія», – сказав він.

