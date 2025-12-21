Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Економіка на межі: у Росії стрімко зростає кількість скарг на невиплату зарплат

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Економіка на межі: у Росії стрімко зростає кількість скарг на невиплату зарплат
фото з відкритих джерел

Цивільний сектор у Росії демонструє ознаки деградації: корпоративні прибутки за три квартали 2025 року впали на 7,7%

У Російській Федерації зафіксовано масштабне зростання невдоволення серед працівників через порушення трудового законодавства. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на дані «Роструда», кількість звернень громадян до початку грудня сягнула понад 70 тис., що у півтора раза перевищує минулорічні показники, передає «Главком».

Найбільш гострою проблемою стали затримки виплат заробітної плати – кількість відповідних скарг зросла на 60% і перевищила 26 тис. випадків. Окрім цього, на третину збільшилася кількість заяв щодо незаконних звільнень.

Аналітики СЗРУ зазначають, що попри заяви Кремля про зростання ВВП, економіка країни-агресора перебуває у критичній залежності від оборонного сектора. Саме військово-промисловий комплекс, який працює у цілодобовому режимі, забезпечив дві третини цьогорічного економічного приросту.

Водночас, цивільний сектор демонструє ознаки деградації: корпоративні прибутки за три квартали 2025 року впали на 7,7%. Таке падіння доходів бізнесу створює передумови для подальших затримок зарплат, накопичення боргів перед банками та загального поглиблення економічної кризи. Фахівці наголошують, що поки військові витрати створюють ілюзію стабільності, реальні соціально-економічні показники свідчать про системний занепад.

Як відомо, усічні наступного року російський бюджет ризикує отримати найнижчі податкові надходження від нафтовидобутку за останні три роки. Згідно з прогнозами Reuters, нафтові компанії перерахують до казни близько 380 мільярдів рублів (4,72 млрд доларів), що на 16% менше грудневих показників і вдвічі менше, ніж у січні 2025 року.

Головною причиною такого фінансового просідання експерти називають зниження світових цін на нафту. Серед інших факторів, що негативно впливають на доходи агресора, виділяють зміцнення курсу рубля відносно долара у грудні та падіння вартості нафтопродуктів.

Повідомлялося, голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила, що підвищення податку на додану вартість і тарифів на початку наступного року може призвести до стрибка цін, хоча зараз темпи зростання інфляції сповільнилися до п’ятирічного мінімуму. 

За словами Набіулліної, цього року темпи зростання цін в Росії сповільнилися до 5-річного мінімуму – нижче 6%.

Нагадаємо, що у червні очільниця Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Економіка Росії перебуває у значно складнішому стані, ніж офіційно заявляє Москва. Згідно з новим звітом Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), перехід до воєнної економіки та західні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, чинять дедалі більший тиск на російську економіку.

Теги: економіка бюджет росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Травень 2022 року, ще триває «класична» окопна війна. На позиціях в районі річки Борової Олександр Хоменко (в центрі), на передньому плані – Іван Добровольський, Тигр (загинув 21 червня 2022 р.)
Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
15 грудня, 15:22
Москва звинувачує ЄС у незаконних діях і готує позови в міжнародні суди
Росія оголосила ЄС судову війну через намір використати її активи
12 грудня, 11:26
Стагнація замість розвитку: підсумки п’ятирічки Білорусі
Стагнація замість розвитку: підсумки п’ятирічки Білорусі
8 грудня, 07:26
Путін продовжує демонструвати рішучість. Днями він ще раз підкреслив, що, хоча Росія не прагне війни, вона готова до збройного конфлікту, якщо Європа його розпочне
Sky News: санкції не зупиняють Путіна. Кремль стає все більш рішучим і агресивним
5 грудня, 05:04
Мінекономрозвитку пояснює падіння інвестицій їх бурхливим зростанням у попередні роки
У Росії вперше за п’ять років обвалилися інвестиції
4 грудня, 18:14
Росія розпродає золотові резерви через дефіцит ресурсів
Золоті резерви РФ стрімко зменшуються – розвідка
28 листопада, 10:01
Трамп розповів, на що Росія погодилась у переговорах про мир з Україною
Трамп назвав головну поступку Росії у мирних переговорах з Україною
26 листопада, 12:54
Ціни на нафту зростають після місячного мінімуму на тлі переговорів щодо України
Світові ціни на нафту пішли вгору після падіння до мінімуму за місяць
26 листопада, 12:22
Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на Одесу та Запоріжжя, нові подробиці «мирного плану» США: головне за ніч
21 листопада, 05:48

Економіка

Економіка на межі: у Росії стрімко зростає кількість скарг на невиплату зарплат
Економіка на межі: у Росії стрімко зростає кількість скарг на невиплату зарплат
Ілон Маск став першою в історії людиною зі статком у $700 млрд
Ілон Маск став першою в історії людиною зі статком у $700 млрд
Reuters: Падіння нафтогазових прибутків стане відчутним для РФ у 2026 році
Reuters: Падіння нафтогазових прибутків стане відчутним для РФ у 2026 році
Облігації ЄС подорожчали після рішення надати кредит Україні
Облігації ЄС подорожчали після рішення надати кредит Україні
Як довго Росія розплачуватиметься за війну? Аналіз Bloomberg
Як довго Росія розплачуватиметься за війну? Аналіз Bloomberg
У Німеччині фермери страждають через надмірний врожай картоплі
У Німеччині фермери страждають через надмірний врожай картоплі

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua