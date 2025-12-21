Цивільний сектор у Росії демонструє ознаки деградації: корпоративні прибутки за три квартали 2025 року впали на 7,7%

У Російській Федерації зафіксовано масштабне зростання невдоволення серед працівників через порушення трудового законодавства. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на дані «Роструда», кількість звернень громадян до початку грудня сягнула понад 70 тис., що у півтора раза перевищує минулорічні показники, передає «Главком».

Найбільш гострою проблемою стали затримки виплат заробітної плати – кількість відповідних скарг зросла на 60% і перевищила 26 тис. випадків. Окрім цього, на третину збільшилася кількість заяв щодо незаконних звільнень.

Аналітики СЗРУ зазначають, що попри заяви Кремля про зростання ВВП, економіка країни-агресора перебуває у критичній залежності від оборонного сектора. Саме військово-промисловий комплекс, який працює у цілодобовому режимі, забезпечив дві третини цьогорічного економічного приросту.

Водночас, цивільний сектор демонструє ознаки деградації: корпоративні прибутки за три квартали 2025 року впали на 7,7%. Таке падіння доходів бізнесу створює передумови для подальших затримок зарплат, накопичення боргів перед банками та загального поглиблення економічної кризи. Фахівці наголошують, що поки військові витрати створюють ілюзію стабільності, реальні соціально-економічні показники свідчать про системний занепад.

Як відомо, усічні наступного року російський бюджет ризикує отримати найнижчі податкові надходження від нафтовидобутку за останні три роки. Згідно з прогнозами Reuters, нафтові компанії перерахують до казни близько 380 мільярдів рублів (4,72 млрд доларів), що на 16% менше грудневих показників і вдвічі менше, ніж у січні 2025 року.

Головною причиною такого фінансового просідання експерти називають зниження світових цін на нафту. Серед інших факторів, що негативно впливають на доходи агресора, виділяють зміцнення курсу рубля відносно долара у грудні та падіння вартості нафтопродуктів.

Повідомлялося, голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила, що підвищення податку на додану вартість і тарифів на початку наступного року може призвести до стрибка цін, хоча зараз темпи зростання інфляції сповільнилися до п’ятирічного мінімуму.

За словами Набіулліної, цього року темпи зростання цін в Росії сповільнилися до 5-річного мінімуму – нижче 6%.

Нагадаємо, що у червні очільниця Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Економіка Росії перебуває у значно складнішому стані, ніж офіційно заявляє Москва. Згідно з новим звітом Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), перехід до воєнної економіки та західні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, чинять дедалі більший тиск на російську економіку.