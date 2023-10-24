Кого кияни хочуть бачити мером міста? Соцопитування зафіксувало головного кандидата

Найбільшу підтримку має Віталій Кличко, за якого проголосували б 29% серед усіх респондентів і 53% серед тих, хто визначився з вибором

Респондентам пропонувався список з дев'яти осіб, які можуть бути учасниками місцевих перегонів

Якби у Києві найближчим часом відбувалися вибори міського голови, то за нинішнього мера Віталія Кличка проголосували б 53% з киян, які визначилися з вибором, і 29% з усіх опитаних. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 12-16 жовтня.

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«Наразі вибори в місті Києві не плануються і невідомо, хто би потенційно міг змагатися за посаду голови столиці. Респондентам пропонувався список з дев'яти осіб, які можуть бути учасниками місцевих перегонів (а також респондент міг назвати свій варіант)», – ідеться в пресрелізі за підсумками соціологічного дослідження, розміщеному на сайті КМІС.

Як повідомляється, «найбільшу підтримку має Віталій Кличко, за якого проголосували б 29% серед усіх респондентів і 53% серед тих, хто визначився з вибором. Далі зі значним відривом із приблизно однаковою підтримкою йдуть (різниця в межах похибки) Андрій Іллєнко (6,4% і 11,6% відповідно), Ірина Верещук (5,5% і 9,9%), Микола Томенко (4,7% і 8,5%), Марина Порошенко (4,6% і 8,3%). Інші кандидати мають нижчу підтримку».

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Соцопитування проведено методом телефонних інтерв'ю, опитано 805 респондентів, які проживають у всіх районах м. Києва. Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) жителями столиці, які на момент опитування проживали і були зареєстровані в м. Києві. За звичайних обставин статпохибка такої вибірки не перевищує 3,5%.

Раніше ЗМІ повідомляли, що з'явилася інформація, що Офіс президента розглядає кандидатів на посаду нового голови КМДА. Зокрема, йдеться про міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, колишнього заступника керівника Банкової Кирила Тимошенка та голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма. Як зазначив Кличко, головою КМДА може бути винятково міський голова, обраний киянами на місцевих виборах. За його словами, спроби призначити на цю посаду когось іншого – вважатиметься порушенням закону.