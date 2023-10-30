Як українці ставляться до онлайн-виборів: опитування показало цікаві результати

Громадяни назвали головну причину, через яку негативно ставляться до ідеї голосування онлайн

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) в період з 30 вересня до 13 жовтня цього року провів всеукраїнське опитування щодо ставлення до дистанційного голосування через інтернет. Більшість респондентів негативно ставляться до ідеї його запровадження.

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Українців запитали про те, у яких легітимний в їх очах спосіб вибори мають бути проведені вибори. Один з очевидних варіантів в епоху діджиталізації – запровадити голосування через інтернет.

За результатами опитування, більшість українців (65% станом на жовтень 2023 року) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. Підтримують ідею – 29%.

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У всіх регіонах України більшість населення (55-68%) ставляться негативно до ідеї запровадження дистанційного голосування. Від 4% до 13% українців не визначались із своєю думкою з цього приводу.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2024 рік не передбачено коштів на проведення виборів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що його позиція щодо виборів збігається з позицією президента: наразі немає юридичних механізмів і розуміння, як провести вибори в умовах повномасштабної війни.