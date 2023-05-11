Яка доля політв’язнів після деокупації Криму? Відповідь представниці президента Ташевої

Під час окупації на півострові активно діють окупаційні суди, які виносять незаконні вироки громадянам України

За словами представниці президента, уже зараз потрібно формувати кадровий резерв для судових органів, які діятимуть на півострові після деокупації

Після деокупації Криму, усі політв’язні, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення від окупантів з вироками окупаційних судів, будуть звільнені без перегляду справ. Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

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Вона зауважила, що під час окупації на півострові активно діють окупаційні суди, які виносять незаконні вироки громадянам України за сфальсифікованими справами. І кожне рішення доведеться переглядати в індивідуальному порядку, щоб досягти справедливості для наших людей.

«Але попереду процедура, почерговість та пріоритетність перегляду. Передусім ітиметься про ті справи, в яких зафіксовані порушення прав людини, та ті, в яких однією зі сторін були окупаційні адміністрації. Очевидно, що всі наші політв'язні, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення від окупантів з вироками окупаційних судів, будуть звільнені навіть без перегляду справ», – зазначила Ташева.

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За словами представниці президента, уже зараз потрібно формувати кадровий резерв для судових органів, які діятимуть на півострові після деокупації.

Нагадаємо, вокупованому Криму Сімферопольський районний суд призначив фрілансеру проєкту «Крим.Реалії» Владиславу Єсипенку шість років колонії загального режиму і 110 тис. рублів (понад 40 тисяч гривень) штрафу. Також повідомлялося, що в Оренбурзькій області Росії помер незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму Костянтин Ширінг.