Головна Країна Політика
search button user button menu button

Яка доля політв’язнів після деокупації Криму? Відповідь представниці президента Ташевої

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Яка доля політв’язнів після деокупації Криму? Відповідь представниці президента Ташевої
Під час окупації на півострові активно діють окупаційні суди, які виносять незаконні вироки громадянам України
фото ілюстративне

За словами представниці президента, уже зараз потрібно формувати кадровий резерв для судових органів, які діятимуть на півострові після деокупації

Після деокупації Криму, усі політв’язні, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення від окупантів з вироками окупаційних судів, будуть звільнені без перегляду справ. Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Вона зауважила, що під час окупації на півострові активно діють окупаційні суди, які виносять незаконні вироки громадянам України за сфальсифікованими справами. І кожне рішення доведеться переглядати в індивідуальному порядку, щоб досягти справедливості для наших людей.

«Але попереду процедура, почерговість та пріоритетність перегляду. Передусім ітиметься про ті справи, в яких зафіксовані порушення прав людини, та ті, в яких однією зі сторін були окупаційні адміністрації. Очевидно, що всі наші політв'язні, які перебувають у місцях несвободи через сфальсифіковані звинувачення від окупантів з вироками окупаційних судів, будуть звільнені навіть без перегляду справ», – зазначила Ташева.

За словами представниці президента, уже зараз потрібно формувати кадровий резерв для судових органів, які діятимуть на півострові після деокупації.

Нагадаємо, вокупованому Криму Сімферопольський районний суд призначив фрілансеру проєкту «Крим.Реалії» Владиславу Єсипенку шість років колонії загального режиму і 110 тис. рублів (понад 40 тисяч гривень) штрафу. Також повідомлялося, що в Оренбурзькій області Росії помер незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму Костянтин Ширінг. 

Теги: Крим політв’язні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму
Парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму
Яка доля політв’язнів після деокупації Криму? Відповідь представниці президента Ташевої
Яка доля політв’язнів після деокупації Криму? Відповідь представниці президента Ташевої
Зеленський пояснив, чому контрнаступ зараз неприйнятний
Зеленський пояснив, чому контрнаступ зараз неприйнятний
Зеленський припустив, коли ЗСУ переможуть Росію
Зеленський припустив, коли ЗСУ переможуть Росію
Богуслаєв проситься на обмін у Росію: РНБО відповіла
Богуслаєв проситься на обмін у Росію: РНБО відповіла
Данілов назвав, на яких умовах можуть відбутися переговори з РФ
Данілов назвав, на яких умовах можуть відбутися переговори з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
5618
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
4507
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
4282
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
3396
Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментувала «цугцванг» Пригожина
3193
Аморальні та хитрі. Хто підтримав Путіна 9 травня

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту