Губернатор Каліфорнії оголосив про намір балотуватись у президенти США

Наразі американська Конституція забороняє Дональду Трампу балотуватися на новий термін.

Губернатор Каліфорнії, демократ Гевін Ньюсом, оголосив, що розглядає можливість балотуватися на посаду президента США у 2028 році. Він заявив про свої наміри в інтерв'ю CBS News, пише «Главком».

Ньюсом, який неодноразово вступав у суперечки з чинним президентом США Дональдом Трампом, зокрема з питань військових розгортань і політичних ініціатив, став однією з ключових фігур в демократичному середовищі.

Губернатор підкреслив, що з нетерпінням чекає на вибори 2028 року, коли, за його словами, багато хто з політиків представлять свої кандидатури.

«Я з нетерпінням чекаю, хто представить себе у 2028 році та хто зустріне цей момент», – сказав Ньюсом в програмі CBS News «Sunday Morning».

На запитання, чи розглядає він можливість балотуватися, Ньюсом відповів: «Так, я б збрехав, якби сказав протилежне».

Раніше колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про можливість повторної участі у президентських виборах.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав, хто з Республіканської партії зможе в майбутньому зайняти президентське крісло.

Репортер поставив питання Трампу щодо третього терміну та нагадав, що днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, на його думку, віцепрезидент Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом на пост президента США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю в програмі «Squawk Box» на телеканалі CNBC заявив, що «ймовірно» не балотуватиметься на третій термін, хоча «хотів би» цього, посилаючись на свої високі рейтинги.

Також, син Трампа, Ерік Трамп пропонує балотуватися на посаду президента після закінчення терміну повноважень його батька. Ерік уникав політики, але каже, що «політичний шлях був би легким», якби він вирішив зайняти крісло в Овальному кабінеті Білого дому.

Варто зазначити, що ще один син президента США Дональд Трамп-молодший повідомив, що, можливо, візьме участь у виборах глави держави у 2028 році.