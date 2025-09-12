Яхта Медведчука. Нова очільниця АРМА висунула претензії попередньому керівництву

АРМА наголошує, що арештована яхта Медведчука так і не була поставлена на баланс агентства

Агентство з розшуку та менеджменту активів заявило, що довкола арештованої в Хорватії яхти Віктора Медведчука роками створювався порожній інформаційний галас, який не мав нічого спільного з реальною роботою агентства. Судно навіть не було поставлене на баланс АРМА, залишаючись лише арештованим активом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис АРМА у Facebook.

«Яхта Медведчука перетворилася на заручницю маніпуляцій через порожні заяви, якими два роки годували суспільство. Це створювало вигляд активної роботи, але користь мала лише одна людина – сам Медведчук. «Хто голосніше кричить, той краще продає» – принцип стихійних базарів, який не працює в умовах сучасного ринку. Токсичний фон довкола яхти робив її дедалі менш привабливим обʼєктом для реалізації», – йдеться у повідомленні.

АРМА наголошує, що арештована в Хорватії яхта Медведчука так і не була поставлена на баланс агентства, залишаючись лише арештованим активом. У відомстві підкреслюють, що це свідчить не про технічну помилку, а про характер роботи попередньої системи, де переважав піар замість реальних дій, а «замовчування фактів і підміна роботи гучними словами» відбувалися «ціною державних інтересів».

Т. в. о. голови АРМА Ярослава Максименко розпочала аудит діяльності установи за всіма напрямками. «АРМА стане реальною силою, яка захищає інтереси держави. Час порожніх обіцянок минув, попереду – реальні дії», – наголошується в дописі.

Нагадаємо, 30 липня Кабінет міністрів звільнив голову Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу. Згодом 13 серпня тимчасовим керівником Агентства з розшуку корупційних активів було призначено заступницю голови АРМА Ярославу Максименко.

До слова, як вдалося дізнатися «Главкому», починаючи з липня 2024 року до січня 2025 року, АРМА реалізувала 20 розкішних наручних годинників (понад 7 млн грн), 90 картин (902 тис. грн), автомобіль Maybach (1,8 млн грн), два квадроцикли та багі на понад 1 млн грн. Серед найдорожчих проданих годинників Patek Philippe – за 1,27 млн грн і Breguet – за 1,11 млн грн.