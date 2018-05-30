Єльченко анонсував візит в Україну постпреда США при ООН

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Постійний представник США при Ніккі Гейлі

Єльченко зазначив, що візит Гейлі в Україну матиме «позитивний ефект»

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що його колега з США Ніккі Гейлі дала згоду відвідати Україну.

Єльченко в інтерв’ю «Голосу Америки» зазначив, що візит Гейлі в Україну матиме «позитивний ефект».

«Ми запросили її в Україну та вона дала згоду. Але ніяк не може знайти час. Мені здається, було б дуже цікаво й корисно, щоб вона відвідала Донбас. У нас половина міністрів закордонних справ у Донбасі вже побували. І це зовсім по-іншому сприймається, коли ти бачиш все своїми очима. Я думаю, що її приїзд в Україну також мав би позитивний ефект», - заявив Єльченко.

До слова, раніше Єльченко в Радбезі ООН висловився за обмеження права вето.

Також напередодні вночі міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН заявив, що ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством журналіста Аркадія Бабченко, але Росія причетна до аналогічних вбивств в минулому.