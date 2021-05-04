Єнін розповів подробиці повернення коштів оточення Януковича

Єнін додав, що робота щодо повернення активів Януковича і його оточення триває

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів подробиці повернення державі коштів оточення колишнього президента Віктора Януковича.

Єнін, який із 2016 по 2019 роки був заступником генерального прокурора України з міжнародно-правового співробітництва, розповів про деякі обставини цієї спецконфіскації в ефірі телеканалу «Дом».

«Я брав активну участь у тому, що ми повернули до державного бюджету 1,5 мільярда доларів. І це не якісь міфічні цінні папери, це 1,3 мільярда доларів готівкою і близько 200 мільйонів доларів цінними паперами, на розмір яких був скорочений державний борг України… Ми вперше в історії двосторонніх відносин зі США повернули 600 тисяч доларів з американської землі», – розповів Єнін.

Він нагадав, що мова йде, за його словами, про злочинну організацію часів Януковича, «коли найближче оточення Януковича, яке родом з Донбасу, обкрадало перш за все той же Донбас».

«Вони збирали гроші з усієї України, з усіх галузей економіки, відмивали їх спочатку в Україні, потім через так звані підприємства-хаби виводили ці гроші в міжнародні «відмивальні» центри», – сказав заступник міністра.

Єнін додав, що робота щодо повернення активів Януковича і його оточення триває.

Ідеться про одну з найгучніших справ про спецконфіскацію коштів компаній, пов’язаних із оточенням Януковича на загальну суму приблизно в 1,5 мільярда доларів, вирок у якій виніс Краматорський міський суд у березні 2017 року.

При цьому в повідомленнях на цю тему нерідко навіть офіційно говорили про «кошти Януковича», що давало приводи адвокатам колишнього президента наголошувати, що кошти, які потрапили під спецконфіскацію, формально не належали самому Януковичеві.

Нагадаємо, 25 березня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про заочний арешт Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади. Таким чином, суд відхилив апеляцію адвокатів Януковича.

Апеляційний суд своїм рішенням залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня 2020 року про заочний арешт Януковича у справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

Нагадаємо, 4 травня 2020 року Печерський райсуд Києва заочно заарештував колишнього президента України Віктора Януковича строком на два місяці по новій справі про узурпацію влади.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Окрім цього, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.