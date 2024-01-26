Україна запросила главу Китаю на «мирний саміт» до Швейцарії

Швейцарія погодилася прийняти «мирний саміт» щодо України, але дата чи конкретне місце поки не визначені

Заступник керівника Банкової заявив, що участь Китаю у саміті «буде дуже важливою»

Україна запрошує президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому у Швейцарії «мирному саміті» за участю світових лідерів. Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Reuters.

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«Ми, безумовно, запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні, на рівні президента Китайської Народної Республіки... Участь Китаю буде для нас дуже важливою. Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важливою є участь у такому саміті», – сказав Жовква.

Швейцарія погодилася прийняти «мирний саміт» щодо України, але дата чи конкретне місце поки не визначені. За словами Жовкви, сторони все ще працюють над деталями.

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«Ми будемо говорити про певну дорожню карту (на саміті – «Главком») для реалізації цієї Формули (миру – «Главком»)», – сказав Жовква.

Як пише видання, Китай має тісні зв'язки з Росією і утримується від критики її вторгнення в Україну. Водночас Пекін також заявив, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, і запропонував допомогу в посередництві у конфлікті.

Як повідомлялося, Україна хоче організувати телефонну розмову між президентом Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Раніше повідомлялося, що Пекін отримує вигоду на тлі російського вторгнення в Україну, оскільки Москва переключилася із Заходу на Китай, купуючи все – від автомобілів до комп'ютерних чіпів.