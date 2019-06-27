Дії ДБР підривають обороноздатність країни - «Європейська Солідарність»



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«Європейська Солідарність» вимагає від Генеральної прокуратури України порушити кримінальне провадження за фактом підриву обороноздатності української армії

Сьогодні слідчі ДБР провели виїмку оригіналів документів в окремих підрозділах Міністерства оборони України. Як зазначають військові та волонтери, це вже призвело до зупинки роботи Головного управління розвитку і супроводження матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони України, що неприпустимо в умовах війни.

«Європейська Солідарність» вважає дії ДБР спланованою операцією, спрямованою на підрив обороноздатності української армії.

«Адже обшуки і вилучення документів відбуваються з численними процесуальними порушеннями, що призвело до повного блокування усіх подальших поставок необхідних матеріально-технічних засобів для потреб ЗСУ (зокрема бронежилетів, касок та інших засобів індивідуального захисту)», - говориться в повідомленні партії.

В той час, коли на Донбасі щоденно не стихають обстріли українських позицій, подібні дії ДБР ставлять під загрозу життя українських воїнів, які захищають Україну від російського агресора. Цей крок грає виключно на руку Росії. Кремль дуже хоче, щоб українська армія повернулася у стан, в якому вона перебувала до 2014 року, коли ЗСУ були навмисно знищені російськими ставлениками в Міністерстві оборони України, заявляють в політсилі.

«Європейська Солідарність» також звертається персонально до голови Державного бюро розслідувань Романа Труби з прямим запитанням: яким чином документи слідчих ДБР з’являються у руках одіозного соратника Януковича Андрія Портнова, який готує реванш проросійських сил в Україні? Чи не означає це, що тепер усі секретні матеріали Міністерства оборони через «транзитний сервер» Портнова опиняться у руках російської розвідки, а відтак – у руках агресора? І якщо Андрій Портнов цинічно та неприховано вихваляється тим, що він особисто стоїть за атакою на армію і є ініціатором дій ДБР, то яку партію у Портнова грає сам Труба?

«Також ми звертаємося до Служби безпеки України та НАБУ із закликом перевірити зв’язок Андрія Портнова і директора ДБР Романа Труби на предмет корупційних дій, які призводять до свідомого ослаблення обороноздатності України в інтересах Кремля», - йдеться в повідомленні.