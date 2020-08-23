«Євросолідарність» підтримала підписання Меморандуму єдності українських сил



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У партії п'ятого президента Петра Порошенка заявили, що зусилля «троїстого союзу» вже поставили Україну над прірвою капітуляції та економічної катастрофи

У політсилі переконані, що лише спільні зусилля відповідальних дієвих громадян здатні зберегти Україну у надзвичайно складний час української історії

Партія «Європейська Солідарність» підтримує та поділяє звернення громадських діячів щодо консолідації патріотичних організацій, рухів та партій та підписання Меморандуму єдності українських сил.

Про це йдеться у заяві політсили.

«Ми переконані, що лише спільні зусилля відповідальних дієвих громадян здатні зберегти Україну у надзвичайно складний час української історії. Україна, її Незалежність, її європейське майбутнє – у небезпеці. Зовнішній ворог – Путін, який окупував нашу землю, не збирається відмовлятись від своїх загарбницьких намірів. Внутрішня біда – непрофесійна, популістська зелена влада, розмінює свою відповідальність перед народом на дешеві спектаклі. А нахабна та цинічна проросійська політична колона не приховує свого бажання повернути Українську державу в імперське стійло», – зазначається у повідомленні.

У «Євросолідарності» додали, що зусилля цього «троїстого союзу» вже поставили Україну над прірвою капітуляції та економічної катастрофи.

«У такі часи як ніколи важлива відповідальність та вміння поборювати власні амбіції заради національних інтересів. Саме тому ми підтримуємо Меморандум єдності українських сил та закликаємо всі національні державницькі партії, рухи та об’єднання, громадські організації приєднатися до Меморандуму та продемонструвати вміння діяти разом заради свободи та незалежності нашої країни», – додали у політсилі.