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Тимошенко про скандальний закон 8401: наше завдання – скасувати вбивчі для бізнесу норми

Христина Жиренко
glavcom.ua
Тимошенко про скандальний закон 8401: наше завдання – скасувати вбивчі для бізнесу норми
Юлія Тимошенко
фото з відкритих джерел

Тимошенко закликає зупинити ліквідацію залишків середнього класу в Україні

«Батьківщина» єдина серед парламентських фракцій проголосувала проти скандального законопроєкту №8401, який повертає драконівські перевірки та штрафи для бізнесу.

Напередодні ухвалення вказаного законопроєкту, виступаючи у сесійній залі парламенту, Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала присутніх народних обранців не підтримувати цей документ, адже він фактично «нищить залишки середнього класу в Україні».

«Цей закон стосується не лише роботодавців, але і працюючих людей. Якщо внаслідок цього закону зникнуть роботодавці, у нас зникнуть і тисячі робочих місць. Успішність будь-якої країни, її стабільність і стресостійкість, – це відсоток середнього класу. Якщо цей законопроєкт 8401 буде ухвалено, це буде ліквідація руками парламенту залишків середнього класу», – застерегла лідерка «Батьківщини».

Втім, попри зусилля фракції та протести підприємців, депутати проголосували за скасування пільгової системи оподаткування, повернення перевірок і штрафів.

«Батьківщині» вдалося добитися збереження мораторію на перевірки більшості категорій бізнесу. І це єдина втішна новина за результатами розгляду скандального законопроєкту 8401. Ми продовжимо разом із бізнесом збір підписів за петицію до президента із вимогою накласти вето на вбивчий для сотень тисяч українців закон», – повідомила Юлія Тимошенко згодом на своїй Фейсбук-сторінці.

Вона також додала, що команда «Батьківщини» підготує зміни до ухваленого закону.

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина бізнес закон

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