Безкоштовні 3000 км «Укрзалізницею». Деталі програми від Кабміну

Кабмін вирішив не ухвалювати постанову, а відправити її на доопрацювання

Кабінет міністрів України відправив на доопрацювання постанову про безплатні «три тисячі кілометрів Україною». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, передає «Главком».

У повідомленні йдеться про впровадження ліміту щодо безплатних 3 тис. км «Укрзалізницею» на одну особу. За програмою, квиток та плацкарти будуть безплатними. Однак це не стосуються класу СВ та Інтерсіті. Повідомляється, що Кабмін прийняв рішення щодо двох етапів запуску програми, які почнуться з дати набрання чинності постанови до 23 грудня 2026 року.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про безплатні «3 тисячі кілометрів Україною» фото: Telegram/Гончаренко

Перший етап передбачає спеціально визначені маршрути. «Зокрема зі станцій у районах можливих або активних бойових дій чи поблизу них, а також з територій, які офіційно внесені до держреєстрів бойових дій або окупації», – йдеться у повідомленні.

Кабмін вирішив не ухвалювати постанову, а відправити її на доопрацювання фото: Telegram/Гончаренко

Другий етап передбачає розширення переліку напрямків. Тож «Укрзалізниця» визначить додаткові маршрути відповідно до можливостей рухомого складу. «Перелік поїздів, вагонів і періоди курсування визначає «Укрзалізниця», з урахуванням пріоритету для пасажирів, які користуються ініціативою», – вирішили у Кабміні.

Кабмін опублікував зразок постанови щодо проєкту «Укрзалізниці» про безплатні «3 тисячі кілометрів Україною» фото: Telegram/Гончаренко

Кабмін вирішив не ухвалювати постанову, а відправити її на доопрацювання. Тому ухвалення постанови очікується незабаром.

Раніше «Главком» писав про те, що нинішня модель роботи АТ «Укрзалізниця», яка передбачає крос-субсидування та покриття збитків від пасажирських перевезень за рахунок вантажів, більше не може забезпечувати стабільність галузі, а подальше підвищення вантажних тарифів тільки затягне компанію далі у кризу. Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак наголосив, що через війну інфраструктура «Укрзалізниці» зазнала суттєвих втрат.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» анонсувала три нових внутрішніх та вісім міжнародних сполучень, які курсуватимуть протягом 2025 та 2026 року. У повідомленні залізниці йдеться про те, що відповідні маршрути почнуть курсувати з 14 грудня 2025 року. Тоді ж очікується старт продажу квитків у застосунку та на сайті залізниці.