Головна Країна Політика
search button user button menu button

Безкоштовні 3000 км «Укрзалізницею». Деталі програми від Кабміну

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Безкоштовні 3000 км «Укрзалізницею». Деталі програми від Кабміну
Кабмін прийняв рішення щодо двох етапів запуску програми «3 тисячі кілометрів Україною»
фото: Уніан

Кабмін вирішив не ухвалювати постанову, а відправити її на доопрацювання

Кабінет міністрів України відправив на доопрацювання постанову про безплатні «три тисячі кілометрів Україною». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, передає «Главком».

У повідомленні йдеться про впровадження ліміту щодо безплатних 3 тис. км «Укрзалізницею» на одну особу. За програмою, квиток та плацкарти будуть безплатними. Однак це не стосуються класу СВ та Інтерсіті. Повідомляється, що Кабмін прийняв рішення щодо двох етапів запуску програми, які почнуться з дати набрання чинності постанови до 23 грудня 2026 року.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про безплатні «3 тисячі кілометрів Україною»
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про безплатні «3 тисячі кілометрів Україною»
фото: Telegram/Гончаренко

Перший етап передбачає спеціально визначені маршрути. «Зокрема зі станцій у районах можливих або активних бойових дій чи поблизу них, а також з територій, які офіційно внесені до держреєстрів бойових дій або окупації», – йдеться у повідомленні.

Кабмін вирішив не ухвалювати постанову, а відправити її на доопрацювання
Кабмін вирішив не ухвалювати постанову, а відправити її на доопрацювання
фото: Telegram/Гончаренко

Другий етап передбачає розширення переліку напрямків. Тож «Укрзалізниця» визначить додаткові маршрути відповідно до можливостей рухомого складу. «Перелік поїздів, вагонів і періоди курсування визначає «Укрзалізниця», з урахуванням пріоритету для пасажирів, які користуються ініціативою», – вирішили у Кабміні.

Кабмін опублікував зразок постанови щодо проєкту «Укрзалізниці» про безплатні «3 тисячі кілометрів Україною»
Кабмін опублікував зразок постанови щодо проєкту «Укрзалізниці» про безплатні «3 тисячі кілометрів Україною»
фото: Telegram/Гончаренко

Кабмін вирішив не ухвалювати постанову, а відправити її на доопрацювання. Тому ухвалення постанови очікується незабаром.

Раніше «Главком» писав про те, що нинішня модель роботи АТ «Укрзалізниця», яка передбачає крос-субсидування та покриття збитків від пасажирських перевезень за рахунок вантажів, більше не може забезпечувати стабільність галузі, а подальше підвищення вантажних тарифів тільки затягне компанію далі у кризу. Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак наголосив, що через війну інфраструктура «Укрзалізниці» зазнала суттєвих втрат.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» анонсувала три нових внутрішніх та вісім міжнародних сполучень, які курсуватимуть протягом 2025 та 2026 року. У повідомленні залізниці йдеться про те, що відповідні маршрути почнуть курсувати з 14 грудня 2025 року. Тоді ж очікується старт продажу квитків у застосунку та на сайті залізниці.

Теги: депутат Укрзалізниця законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вони рятують монобільшість від смерті. Сім «незламних героїв»
Вони рятують монобільшість від смерті. Сім «незламних героїв» Парламент
4 листопада, 11:15
Нардепа Олесандра Федієнка «захейтили» в соцмережах через те, що його необачність начебто призвела до трагедії в Тернополі
«Навів на Тернопіль»? Нардеп, який опинився в епіцентрі скандалу: Атаку на мене організували росіяни інтерв'ю
20 листопада, 17:45
Слідство ведуть депутати. Як нардепи використовують інструмент ТСК
Слідство ведуть депутати. Як нардепи використовують інструмент ТСК
25 листопада, 12:00
Кім Чен Ин заборонив туристам та гідам у КНДР вживати іноземні вирази
Північна Корея ввела мовні обмеження для гідів і туристів
5 листопада, 21:55
За словами нардепа, його дружина поклала до багажника своє взуття, а не собаку
Вкрав собаку біля готелю? Нардеп Мазурашу відреагував на звинувачення
5 листопада, 15:16
У Демократичній партії США стався розкол через бюджетну угоду з республіканцями
У Демократичній партії США стався розкол через бюджетну угоду з республіканцями
11 листопада, 05:20
Нічний Дніпро після атаки
Атака на Україну, удар по окупованій Донеччині: головне за ніч
18 листопада, 05:18
«Укрзалізниця» планує збільшити міжнародні та внутрішні сполучення, а також кількість місць у пікові періоди
«Укрзалізниця» анонсувала нові внутрішні та міжнародні поїзди на 2025–2026 рік. Які напрямки
27 листопада, 18:36
Нагорняк повідомив, що державні підприємства «Укренерго» та «Оператор ГТС» зможуть будувати нові об’єкти на кордоні з ЄС
Рада ухвалила законопроєкт для підтримки енергетичного сектору України
4 листопада, 18:17

Політика

Безкоштовні 3000 км «Укрзалізницею». Деталі програми від Кабміну
Безкоштовні 3000 км «Укрзалізницею». Деталі програми від Кабміну
Уряд дозволив прифронтовим компаніям бронювати всіх працівників
Уряд дозволив прифронтовим компаніям бронювати всіх працівників
«Все було дуже конструктивно». Зеленський зробив заяву про переговори у США
«Все було дуже конструктивно». Зеленський зробив заяву про переговори у США
Шуфрич з-за грат розробив план зупинки указів президента про позбавлення громадянства
Шуфрич з-за грат розробив план зупинки указів президента про позбавлення громадянства
Умєров доповів Зеленському про результати переговорів у США
Умєров доповів Зеленському про результати переговорів у США
Перемовини щодо миру в США завершено: що кажуть Рубіо та Умєров
Перемовини щодо миру в США завершено: що кажуть Рубіо та Умєров

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua