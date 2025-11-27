«Укрзалізниця» анонсувала нові внутрішні та міжнародні поїзди на 2025–2026 рік. Які напрямки

«Укрзалізниця» планує збільшити кількість міжнародніих та внутрішніх сполучень

«Укрзалізниця» анонсувала три нових внутрішніх та вісім міжнародних сполучень, які курсуватимуть протягом 2025 та 2026 року. Про це 27 листопада компанія повідомила на своїй сторінці в Telegram, пише «Главком».

Новий поїзд № 47/48 (Краматорськ) Барвінкове – Чоп

Цей поїзд передбачений для мешканців прифронтової Донеччини. Він зберігає сполучення з рештою України. «Допоки тимчасовою кінцевою зупинкою поїздів є Барвінкове на Харківщині, «Укрзалізниця» пропонує додатковий рейс для регіону, що допоможе швидко дістатися центрів реабілітації та відновлення в Карпатах (Сколе, Славсько), Закарпатті (Перечин, Мукачево) та міжнародного хабу в Чопі, звідки можливі пересадки на європейські рейси», – зазначається в повідомленні залізниці.

Новий поїзд № 33/34 Кривий Ріг – Івано-Франківськ

Завдяки цьому поїзду українці зможуть зручно доїхати до регіонів Закарпаття та туристичних місць.

Оновлений маршрут поїзда № 113/114 Харків – Ужгород

Цей рейс є безальтернативним поїздом соціального значення для Полісся та Волині, тому він отримав продовження до Закарпаття. Найбільше цей маршрут підійде для мешканців Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст, які планують їхати до гір (Славсько) та Закарпаття (Ужгород). Водночас із цим зберігається сполучення із Сумщиною та Харківщиною.

Компанія-перевізник планує збільшити міжнародні та внутрішні сполучення, а також кількість місць на 20 % у пікові періоди. Усього «Укрзалізниця» хоче досягти двох мільйонів додаткових місць для пасажирів залізниці. «Цього року ми ставимо перед собою ще більш амбітні цілі щодо пасажиропотоку. А оскільки наш парк рухомого складу залишається обмеженим, то задля перевезення ще більшої кількості пасажирів ми зобов’язані стати значно більш ефективними. Тому розклад руху 2026 у своєму фундаменті має саме підвищення ефективності: нові обігові рейси, якісні прискорення, більше детально продуманих стиковок», – заявив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Також у компанії зазначили, що для рейсів до реабілітаційних центрів та курортів було прокладено понад 40 рейсів, половина з яких курсує з прифронтових областей. «На постійній основі курсуватиме регіональний поїзд Львів – Ворохта, який виконує сучасний дизель-поїзд ДПКр-3. Цей рейс довів свою затребуваність для львів’ян і допоможе створити якісну пересадкову альтернативу для пасажирів з інших регіонів у пік буковельського сезону», – зазначають в Укрзалізниці.

У повідомленні йдеться про те, що відповідні маршрути почнуть курсувати з 14 грудня 2025 року. Тоді ж очікується старт продажу квитків у застосунку та на сайті залізниці.

Нещодавно «Главком» повідомляв про те, що поїзди між Львовом та Києвом курсуватимуть щогодини. У новому графіку руху на 2026 рік, який запрацює 14 грудня цього року, «Укрзалізниця» запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом.

У компанії пояснили, що на найпопулярнішому напрямку Київ – Львів – Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом – щогодини. При цьому переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для «позапікового» періоду.