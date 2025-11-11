У Демократичній партії США стався розкол через бюджетну угоду з республіканцями

Тимчасовий бюджет, покликаний завершити найдовший шатдаун в історії США, викликав обурення у демократів через його зміст

У Демократичній партії США вибухнув внутрішній конфлікт після того, як вісім сенаторів-демократів підтримали тимчасовий бюджет, запропонований республіканцями для завершення шатдауну. Голосування відбулося у неділю, і документ було ухвалено, незважаючи на спротив частини демократів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Низка представників Демократичної партії різко розкритикували лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера, вимагаючи його відставки. Попри те, що сам Шумер проголосував проти, колеги звинуватили його у неспроможності об'єднати фракцію та ефективно вести переговори.

Конгресмен Ро Ханна був одним із найрізкіших критиків: «Сенатор Шумер більше не є ефективним і має бути замінений. Якщо не можеш очолити боротьбу, щоб зупинити стрімке зростання страхових премій, то за що тоді борешся?»

Критики стверджують: якби Шумер ефективніше провів переговори після 40 днів безуспішних перемовин, демократи могли б зберегти єдність, особливо в питанні охорони здоров’я.

Тимчасовий бюджет, покликаний завершити найдовший шатдаун в історії США, викликав обурення через його зміст. Сенатор Кріс Мерфі назвав схвалений документ помилкою, яка не виправдовує очікувань виборців.

«Цей законопроєкт нічого не робить, щоб зупинити катастрофу у сфері охорони здоров’я, і не обмежує жодним чином незаконні дії президента Трампа», – підкреслив Мерфі.

Голова Національного комітету демократів Кен Мартін назвав угоду «зрадою американського народу». Водночас він підкреслив, що більшість демократів у Сенаті «відмовилися стати частиною республіканської атаки на охорону здоров’я американців».

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив свою підтримку угоді, досягнутій у Сенаті, яка має на меті відновити роботу федерального уряду.

Нагадаємо, часткове призупинення роботи федерального уряду США почалося опівночі 1 жовтня (07:00 за київським часом) у зв'язку з відсутністю фінансування. Це сталося через те, що представники правлячої Республіканської та опозиційної Демократичної партії в Конгресі не змогли дійти згоди щодо низки статей витрат, у тому числі у сфері охорони здоров'я. Вони, як і раніше, не можуть досягти домовленостей. Демократи та республіканці звинувачують один одного у провокуванні шатдауну та його затягуванні в політичних цілях.

З 1977 року фінансування роботи федерального уряду переривалася через розбіжності між адміністрацією і Конгресом понад 20 разів. Найтриваліший період склав 35 днів – з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року (у перший президентський термін Дональда Трампа).