Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Демократичній партії США стався розкол через бюджетну угоду з республіканцями

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Демократичній партії США стався розкол через бюджетну угоду з республіканцями
фото з відкритих джерел

Тимчасовий бюджет, покликаний завершити найдовший шатдаун в історії США, викликав обурення у демократів через його зміст

У Демократичній партії США вибухнув внутрішній конфлікт після того, як вісім сенаторів-демократів підтримали тимчасовий бюджет, запропонований республіканцями для завершення шатдауну. Голосування відбулося у неділю, і документ було ухвалено, незважаючи на спротив частини демократів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Низка представників Демократичної партії різко розкритикували лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера, вимагаючи його відставки. Попри те, що сам Шумер проголосував проти, колеги звинуватили його у неспроможності об'єднати фракцію та ефективно вести переговори.

Конгресмен Ро Ханна був одним із найрізкіших критиків: «Сенатор Шумер більше не є ефективним і має бути замінений. Якщо не можеш очолити боротьбу, щоб зупинити стрімке зростання страхових премій, то за що тоді борешся?» 

Критики стверджують: якби Шумер ефективніше провів переговори після 40 днів безуспішних перемовин, демократи могли б зберегти єдність, особливо в питанні охорони здоров’я.

Тимчасовий бюджет, покликаний завершити найдовший шатдаун в історії США, викликав обурення через його зміст. Сенатор Кріс Мерфі назвав схвалений документ помилкою, яка не виправдовує очікувань виборців.

«Цей законопроєкт нічого не робить, щоб зупинити катастрофу у сфері охорони здоров’я, і не обмежує жодним чином незаконні дії президента Трампа», – підкреслив Мерфі.

Голова Національного комітету демократів Кен Мартін назвав угоду «зрадою американського народу». Водночас він підкреслив, що більшість демократів у Сенаті «відмовилися стати частиною республіканської атаки на охорону здоров’я американців».

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив свою підтримку угоді, досягнутій у Сенаті, яка має на меті відновити роботу федерального уряду. 

Нагадаємо, часткове призупинення роботи федерального уряду США почалося опівночі 1 жовтня (07:00 за київським часом) у зв'язку з відсутністю фінансування. Це сталося через те, що представники правлячої Республіканської та опозиційної Демократичної партії в Конгресі не змогли дійти згоди щодо низки статей витрат, у тому числі у сфері охорони здоров'я. Вони, як і раніше, не можуть досягти домовленостей. Демократи та республіканці звинувачують один одного у провокуванні шатдауну та його затягуванні в політичних цілях.

З 1977 року фінансування роботи федерального уряду переривалася через розбіжності між адміністрацією і Конгресом понад 20 разів. Найтриваліший період склав 35 днів – з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року (у перший президентський термін Дональда Трампа).

Теги: бюджет Сенат США переговори законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не варто чекати подарунків від Трампа
Трамп, Путін і «Томагавки»: велика гра без пострілів
19 жовтня, 17:27
Бессент: Станом на зараз 85 сенаторів США готові надати президенту Трампу повноваження запровадити мита на Китай до 500% за купівлю російської нафти
Бессент: Більшість сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ
16 жовтня, 03:11
Костянтинівка. Ще одне розбите росіянами місто
Війна Путіна наближається до кінця: оглядач The Telegraph перерахував ознаки
18 жовтня, 17:58
Дмитрієв: Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення
Росія, США та Україна близькі до дипломатичного вирішення – представник Путіна
25 жовтня, 06:54
США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok 
Бессент: США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok 
27 жовтня, 01:55
Президент США обіцяв, що накладе вето, якщо законопроєкт все ж дійде до Білого дому
Сенат США проголосував за скасування глобальних тарифів Трампа
30 жовтня, 20:43
Закон запроваджує суттєві зміни, необхідні для переходу України на європейські стандарти вимірювання якості інтернету
Рада ухвалила закон про швидкий та стабільний мобільний інтернет
4 листопада, 13:27
Додаткові елементи нових бронежилетів здатні зупинити кулю пістолету
ЗСУ отримають бронежилети нової комплектації на 663 млн: характеристики
6 листопада, 10:44
Зустріч Путіна і Трампа не на часі, кажуть у Кремлі
Кремль заявив, що не бачить потреби у зустрічі Трампа та Путіна
2 листопада, 13:31

Політика

У Демократичній партії США стався розкол через бюджетну угоду з республіканцями
У Демократичній партії США стався розкол через бюджетну угоду з республіканцями
Хорватія звинуватила Угорщину в брехні про «неадекватність» нафтопроводу JANAF
Хорватія звинуватила Угорщину в брехні про «неадекватність» нафтопроводу JANAF
Українські удари по енергетиці РФ можуть змусити Путіна до миру – Time
Українські удари по енергетиці РФ можуть змусити Путіна до миру – Time
В Ізраїлі підтримано законопроект про смертну кару для терористів
В Ізраїлі підтримано законопроект про смертну кару для терористів
Путін роздратований «дипломатичним безладом» Лаврова на переговорах – The Guardian
Путін роздратований «дипломатичним безладом» Лаврова на переговорах – The Guardian
Трамп підтримав угоду Сенату про припинення шатдауну уряду США
Трамп підтримав угоду Сенату про припинення шатдауну уряду США

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua