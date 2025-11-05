Головна Країна Суспільство
Вкрав собаку біля готелю? Нардеп Мазурашу відреагував на звинувачення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Вкрав собаку біля готелю? Нардеп Мазурашу відреагував на звинувачення
За словами нардепа, його дружина поклала до багажника своє взуття, а не собаку
фото: скриншот із відео Telegram-каналу/Хороші Чернівці

Власник собаки подав заяву до поліції щодо зникнення улюбленця

У мережі шириться відео, де народний депутат з Чернівецької області із дружиною на території готелю начебто крадуть собаку породи джек-рассел-терʼєр. Нардеп заперечує це і вважає, що відео змонтоване. Про це розповідає «Главком» із посиланням на коментар депутата для «Суспільне Чернівці».

Георгій Мазурашу стверджує, що на відео з камер спостережень, які були розташовані на території місцевого готелю в Чернівцях, де він був зі своєю дружиною, не передають справжніх подій того моменту.

За його словами, на тих кадрах його дружина кладе до багажника авто своє взуття, після того, як перевзулася, а не собаку. А ось частини відео, де пес відбіг у бік немає. «І зверніть увагу на «скачок» на відео – це якраз момент, коли той собака, який не знати, чого крутився біля авто, відбіг у бік. Дивним чином цього моменту не було», – каже Георгій Мазурашу.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що власник джек-рассела на прізвисько Бадді звернувся до поліції, адже після того, як собака перебував біля авто депутата, він зник. Водночас сам нардеп стверджує, що почув про цей інцидент лише, коли повернувся додому.

Нещодавно у Києві жінка викинула собаку своєї подруги з вікна багатоповерхівки. Про інцидент до поліції повідомили свідки, які помітили на землі собаку біля підʼїзду будинку, яку викинули з вікна. Згодом Шевченківська окружна прокуратура міста Києва повідомила 38-річній жінці підозру в жорстокому поводженні з твариною.

Повідомлялося також про ще інцидент на Київщині, коли чоловік повісив на паркані власного собаку. Правоохоронці з’ясували, що господарем території являється 59-річний чоловік, якого також опитано на місці події. Собака на момент огляду поліцейськими вже був мертвий.

Теги: тварини викрадення депутат

