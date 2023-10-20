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Кабмін скасував проведення перепису населення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua

Під час війни перепис населення проводити не можна

Кабінет міністрів скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році. Про це заявив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що уряд визнав розпорядження Кабміну від 09.12.2020 №1542 «Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення» таким, що втратило чинність.

«Доручено Державній службі статистики після припинення чи скасування воєнного стану в Україні внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення», – зазначив Мельничук.

Нагадаємо, періодичний облік населення України проводиться Державною службою статистики з 2001 року. За правилами ООН, перепис населення проводиться кожні 10 років.

Разом з тим запланований на 2011-й рік перепис рішенням Кабінету міністрів було перенесено на два роки через брак коштів. У 2013-му його також відтермінували – спочатку на 2016 рік, а потім через російську військову агресію – вже на 2020 рік.

Всеукраїнський перепис населення планували провести у 2023 році, однак війна змінила ці плани. Під час війни перепис проводити не можна. І відразу після війни його теж не можна проводити.

Теги: Кабмін населення перепис населення

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