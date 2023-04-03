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Україна проведе найсучасніший перепис населення у світі – Мінцифри (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Україна проведе найсучасніший перепис населення у світі – Мінцифри (відео)
Мінцифри анонсує надсучасний у світі перепис населення України
фото з вільних джерел

У відомстві зазначили, що для спрощення процедури до перепису залучать інформацію з реєстрів, а також – компанію Аpple

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, відомство планує долучитися до проведення перепису населення України після війни.

Про це він сказав в етері телемарафону.

Як в Україні проходитиме перепис населення 

Віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав в ефірі телемарафону зазначив, що після війни Україні потрібно буде провести перепис населення. 

«Після нашої перемоги потрібно буде точно проводити перепис населення. Але ми взагалі переосмислили підхід до цього. І розуміємо, що багато інформації можна отримати завдяки верифікації в реєстрах, щоб не смикати наших громадян і не запитувати те, що і так можна побачити завдяки деперсоналізованій синхронізації певних реєстрів», – розповів урядовець.

За його словами, до перепису населення Мінцифри планує залучити компанію Аpple.

«Це буде один з найбільш сучасних та інноваційних переписів населення у світі», – додав Федоров.

Коли в Україні відбудеться перепис населення 

Всеукраїнський перепис населення планували провести у 2023 році, однак війна змінила ці плани. Під час війни перепис проводити не можна. І відразу після війни його теж не можна проводити.

«Я думаю, що якщо війна закінчиться до середини 2023 року, то наприкінці 2025 року, можливо, ми зможемо його провести», – зазначила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Наразі, за словами Лібанової, кількість населення України, за приблизними підрахунками, можна оцінити орієнтовно у 34-35 мільйонів. 

Між іншим, Мінцифри повідомило, що в Україні набув чинності закон про електронне резиденство, деталі.

Теги: Елла Лібанова відео перепис населення війна населення Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України

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