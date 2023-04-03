Україна проведе найсучасніший перепис населення у світі – Мінцифри (відео)

У відомстві зазначили, що для спрощення процедури до перепису залучать інформацію з реєстрів, а також – компанію Аpple

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, відомство планує долучитися до проведення перепису населення України після війни.

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Про це він сказав в етері телемарафону.

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Як в Україні проходитиме перепис населення

Віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав в ефірі телемарафону зазначив, що після війни Україні потрібно буде провести перепис населення.

«Після нашої перемоги потрібно буде точно проводити перепис населення. Але ми взагалі переосмислили підхід до цього. І розуміємо, що багато інформації можна отримати завдяки верифікації в реєстрах, щоб не смикати наших громадян і не запитувати те, що і так можна побачити завдяки деперсоналізованій синхронізації певних реєстрів», – розповів урядовець.

За його словами, до перепису населення Мінцифри планує залучити компанію Аpple.

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«Це буде один з найбільш сучасних та інноваційних переписів населення у світі», – додав Федоров.

Коли в Україні відбудеться перепис населення

Всеукраїнський перепис населення планували провести у 2023 році, однак війна змінила ці плани. Під час війни перепис проводити не можна. І відразу після війни його теж не можна проводити.

«Я думаю, що якщо війна закінчиться до середини 2023 року, то наприкінці 2025 року, можливо, ми зможемо його провести», – зазначила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Наразі, за словами Лібанової, кількість населення України, за приблизними підрахунками, можна оцінити орієнтовно у 34-35 мільйонів.

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Між іншим, Мінцифри повідомило, що в Україні набув чинності закон про електронне резиденство, деталі.