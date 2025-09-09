Кабмін спростив процес друку повісток

Організація друку повісток може здійснюватися за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних інформаційних ресурсів державних підприємств

Друк повісток зможуть здійснювати і обласні та Київський міський ТЦК на підставі відповідних договорів

Кабмін вніс зміни до порядку проведення призову, надавши право друкувати повістки обласним та Київському міському ТЦК. Це дозволить пришвидшити автоматизований процес їх виготовлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Нагадаємо, що до змін пункт 34 порядку проведення призову передбачав, що друк повісток, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та направлення їх військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку здійснюються:

Міноборони,

або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі),

на підставі відповідних договорів, укладених між Міноборони, призначеним оператором поштового зв’язку та/або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі).

Унаслідок прийнятих у постанові 1062 змін друк повісток, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та направлення їх засобами поштового зв’язку зможуть здійснювати також і обласні та Київський міський ТЦК на підставі відповідних договорів.

Також уряд додав, що організація друку повісток може здійснюватися за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних інформаційних ресурсів державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі). Тобто, автоматизовано.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних, але наразі вже є можливість сплатити штраф за інше порушення – неприбуття за повісткою.