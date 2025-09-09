Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін спростив процес друку повісток

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін спростив процес друку повісток
Організація друку повісток може здійснюватися за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних інформаційних ресурсів державних підприємств
фото з відкритих джерел

Друк повісток зможуть здійснювати і обласні та Київський міський ТЦК на підставі відповідних договорів

Кабмін вніс зміни до порядку проведення призову, надавши право друкувати повістки обласним та Київському міському ТЦК. Це дозволить пришвидшити автоматизований процес їх виготовлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Нагадаємо, що до змін пункт 34 порядку проведення призову передбачав, що друк повісток, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та направлення їх військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку здійснюються:

  • Міноборони,
  • або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі),
  • на підставі відповідних договорів, укладених між Міноборони, призначеним оператором поштового зв’язку та/або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі).

Унаслідок прийнятих у постанові 1062 змін друк повісток, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та направлення їх засобами поштового зв’язку зможуть здійснювати також і обласні та Київський міський ТЦК на підставі відповідних договорів.

Також уряд додав, що організація друку повісток може здійснюватися за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та електронних інформаційних ресурсів державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі). Тобто, автоматизовано.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+»  запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних, але наразі вже є можливість сплатити штраф за інше порушення – неприбуття за повісткою. 

Читайте також:

Теги: повістка ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Втратив рівновагу і впав: Рівненський районний ТЦК пояснив, чому травмувався військовозобов’язаний
Втратив рівновагу і впав: Рівненський районний ТЦК пояснив, чому травмувався військовозобов’язаний
11 серпня, 16:59
Зловмисники були затримані під час одержання неправомірної вигоди
Двоє військових у Львові попалися на хабарі за зняття чоловіка з розшуку ТЦК
15 серпня, 18:11
Чоловік ще може оскаржити рішення про штраф в апеляційному суді
Фермер заплатить штраф за те, що його працівники не прибули до ТЦК
18 серпня, 07:44
Керівництвом Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводиться службова перевірка за даним фактом
Київський міський ТЦК прокоментував інцидент на одному зі збірних пунктів
18 серпня, 19:32
Міноборони працює над формуванням екосистеми електронного ТЦК
Уряд унормував використання електронної черги у ТЦК
20 серпня, 19:13
Чоловіку вже повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом та крадіжці документів
На Одещині чоловік угнав автомобіль ТЦК: поліція розповіла про спонтанний вчинок
22 серпня, 11:12
Для встановлення остаточної причини призначено судово-медичну експертизу
Смерть військовозобов’язаного в ТЦК на Рівненщині: розпочато розслідування
26 серпня, 18:42
Матеріали справи було направлено до ДБР для подальшого реагування
Суд у Луцьку не повірив представникам ТЦК: справу розслідуватиме ДБР
4 вересня, 12:38
Сухопутні війська закликали повідомляти інформацію про порушення з боку ТЦК
Піти додому з ТЦК вартує $30 тисяч? Сухопутні війська прокоментували скандал
7 вересня, 21:07

Політика

Названо дату відновлення трансляцій засідань Ради
Названо дату відновлення трансляцій засідань Ради
Зеленський заявив, що прогрес у завершенні війни залежить від однієї умови
Зеленський заявив, що прогрес у завершенні війни залежить від однієї умови
Кабмін спростив процес друку повісток
Кабмін спростив процес друку повісток
Зеленський привітав премʼєра Норвегії із результатами виборів
Зеленський привітав премʼєра Норвегії із результатами виборів
Президент Польщі відкинув членство України в НАТО та ЄС, поки триває війна: Київ відреагував
Президент Польщі відкинув членство України в НАТО та ЄС, поки триває війна: Київ відреагував
Убивство людей у Яровій. Україна звернулася до партнерів
Убивство людей у Яровій. Україна звернулася до партнерів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua