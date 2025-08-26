Смерть військовозобов’язаного в ТЦК на Рівненщині: розпочато розслідування

Спецпрокуратура: Окремо перевіряється можлива причетність посадових осіб ТЦК до отриманих чоловіком травм

За фактом смерті 33-річного військовозобов’язаного в приміщенні Сарненського РТЦК та СП Рівненської області зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із приміткою «природна смерть»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спецпрокуратуру Західного регіону.

Відповідно до висновків медиків, причиною смерті стала мозкова кома та правобічний нетравматичний субдуральний крововилив. Для встановлення остаточної причини призначено судово-медичну експертизу.

«Наразі здійснюються першочергові слідчі дії: опитуються свідки та працівники територіального центру комплектування і соціальної підтримки, проводяться необхідні експертизи. Окремо перевіряється можлива причетність посадових осіб ТЦК до отриманих чоловіком травм. Вживаються всі заходи для повного, всебічного й об’єктивного з’ясування обставин інциденту», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині в пункті збору для відправки до військового навчального центру помер чоловік. Рівненський обласний ТЦК та СП зазначив, що першочерговими слідчо-оперативними заходами встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність. Ознаки насильницької смерті відсутні.

До слова, у місті Сміла Черкаської області загинув військовозобов’язаний під час перевезення до навчального центру. 22 серпня зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних. Під час руху автомобіля солдат запасу Євген Кушнір нібито самовільно відчинив бокові двері та вискочив на ходу на проїжджу частину, отримавши множинні травми.