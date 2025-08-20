Уряд унормував використання електронної черги у ТЦК

Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі

Кабінет міністрів остаточно унормував використання сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Тепер же вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні.

«Таким чином реалізуємо наші ключові пріоритети: людиноцентричність, цифровізація процесів, вільна взаємодія держави та громадян, зручні послуги. Прибираємо «живі» черги під центрами комплектування, посилюємо безпеку, пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян», – підкреслив Шмигаль.

За словами міністра, команда Міноборони одночасно працює над переведенням у «цифру» якнайбільше послуг і формуванням екосистеми електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує до грудня 2025 року завершити формування екосистеми е-ТЦК – комплексу цифрових сервісів для військовозобов'язаних та військовослужбовців. Цей крок покликаний зменшити навантаження на територіальні центри комплектування та перевести ключові послуги в електронний формат.

До слова, у застосунку «Резерв+» запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних, але наразі вже є можливість сплатити штраф за інше порушення – неприбуття за повісткою.