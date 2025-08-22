На Одещині чоловік угнав автомобіль ТЦК: поліція розповіла про спонтанний вчинок

Чоловіку вже повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом та крадіжці документів

На Одещині чоловік угнав службовий автомобіль ТЦК коли мав їхати проходити обстеження

На Одещині поліція затримала 43-річного чоловіка, який угнав службовий автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За словами правоохоронців, свій вчинок він пояснив як спонтанний. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одещини.

Інцидент стався в одному з населених пунктів Одеського району. За даними слідства, чоловік мав поїхати на обстеження до військово-лікарської комісії (ВЛК). Коли він сів до службового автомобіля ТЦК, то раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть, залишивши водія на вулиці.

Пізніше викрадач покинув автівку на околиці населеного пункту, а сам пішов додому, прихопивши з салону сумку водія з важливими особистими документами.

Співробітники поліції оперативно розшукали чоловіка та вилучили у нього викрадені речі. Під час допиту він зізнався, що не планував злочин, а вчинив його несподівано для себе.

Чоловіку вже повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом та крадіжці документів. Згідно з Кримінальним кодексом України, йому загрожує до п’яти років ув’язнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

