Втратив рівновагу і впав: Рівненський районний ТЦК пояснив, чому травмувався військовозобов’язаний

Начальник Рівненського обласного ТЦК призначив службове розслідування для з’ясування причин та обставин інциденту

У соцмережах з'явилося відео з чоловіком у крові, яке, за твердженнями авторів, нібито зняте в приміщенні Рівненського районного ТЦК. У центрі комплектування прокоментували інцидент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Зазначається, що 6 серпня близько 00:20 до ТЦК доставили військовозобов’язаного у стані, який викликав занепокоєння. За словами представників установи, він поводився агресивно, не реагував на зауваження і намагався самовільно залишити територію військового об’єкта.

«Під час спроби втечі вказаний громадянин втратив рівновагу, впав та отримав тілесні ушкодження обличчя. Згодом він почав фіксувати власний стан на камеру та поширювати відео з коментарями, що перекручують обставини події та намагаються сформувати у громадськості хибне враження про нібито неправомірні дії співробітників ТЦК та СП», – йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що відео свідчить про відсутність незаконного застосування сили – чоловік сам тримав телефон і знімав оточення. Також він пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби і наразі перебуває у навчальному центрі підготовки підрозділів ВМС ЗСУ.

Крім того, всі його дії були зафіксовані на бодікамери поліцейських, що дозволяє відтворити події об’єктивно. Начальник Рівненського обласного ТЦК призначив службове розслідування для з’ясування причин та обставин інциденту.

До слова, у селі Соловичі Ковельського району 7 серпня під час оповіщення військовозобов’язаних, група людей напала на співробітників одного із РТЦК та СП і поліцейських.

До слова, у Рівненській області група осіб заблокувала автомобіль ТЦК та забрала з нього військовозобов’язаного – депутата Костопільської міськради Віктора Москвича. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» прокоментувало інцидент та засудило дії, що перешкоджають мобілізації.