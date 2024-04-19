Нардеп анонсував «парад відставок за власним бажанням»

Як зазначив нардеп, найближчим часом варто очікувати на низку кадрових рішень у владі

За словами Железняка, попередньо зміни очікуються у Кабміні, Генпрокуратурі та Рахунковій палаті

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що наступний тиждень буде багатий на кадрові рішення. Про це він написав у Telegram.

«Не так гучно, як ви того очікували, але дуже скоро ви побачите парад відставок «за власним бажанням», – написав він.

За словами Железняка, зміни очікуються у Кабміні, Генпрокуратурі та Рахунковій палаті.

«Тут увага, ніхто не знає фінального рішення. Але є відчуття що це буде:

зміни по Кабміну: 3-4 міністри, серед яких навіть два віце-прем'єри. генпрокурор (ось тут я досі не впевнений, що прям на наступному тижні) звільнять члена/ів Рахункової палати можливо ще пару позицій», – написав він

Також нардеп додав, що у разі відставок потрібно буде «зробити певні переміщення на ці відкриті вакансії серед наявних міністрів».

«Хоча не факт, що всі призначення відбудуться саме на наступному тижні», – зазначив народний обранець.

Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів України очікують зміни. Зокрема, планується звільнення низки міністрів, деякі ж з урядовців змінять свої посади.

Також «Главком» дізнався, що сьогодні, 19 квітня у Рахунковій палаті очікується зміна заступника голови – місце Андрія Майснера (обіймає цю посаду з березня 2018 року) займе новообраний член установи Сергій Ключка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Також Кабінет міністрів України призначив першим заступником міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Раніше він обіймав посаду в Офісі президента.