Резніков, Шкарлет, Аваков. Чиї відставки парламентарі підтримували найбільше

«ЄС», «Голос», «Батьківщина» частіше голосують за звільнення, призначення підтримують рідко

За п’ять років роботи Верховної Ради IX скликання було проведено 76 голосувань за призначення на посади та 47 – за звільнення й відставки. Понад 96% цих кадрових рішень отримали необхідну підтримку нардепів. Про це свідчать дані дослідження «Чесно».

Найбільшу підтримку під час відставки отримали:

Олексій Гончарук (експрем'єр) – 353 голоси.

Олексій Резніков (ексміністр оборони) – 327 голосів.

Сергій Шкарлет (ексміністр освіти) – 295 голосів.

Павло Рябікін (ексголова Мінстратегпрому) – 303 голосів.

Юлія Лапутіна (ексміністр у справах ветеранів) – 302 голоси.

Арсен Аваков (ексміністр внутрішніх справ) – 291 голос.

Найбільшу підтримку під час призначення отримали:

Найбільшу підтримку за всі п’ять років мали голосування за оновлення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) у жовтні 2019 року. Тоді нардепи призначили загалом 17 членів ЦВК і всі вони отримали 300+ голосів (від 334 до 375).

Призначення Рустема Умєрова міністром оборони (2023 рік): 340 голосів «за».

Значну підтримку також здобули: Кирило Шевченко, ексголова НБУ – 332 голоси.

Василь Малюк, голова СБУ – 324 голоси.

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ – 321 голос.

З усіх голосувань про призначення на посади провалилися лише два: депутати з першого разу не підтримали призначення Максима Степанова очільником МОЗ та Сергія Марченка – міністром фінансів.

Чесно зауважує, що фракція «Слуга народу» забезпечує понад 85% голосів «за». Групи «Довіра» та «За майбутнє» також активно підтримують кадрові зміни. Опозиційні сили, зокрема «ЄС», «Голос», «Батьківщина» частіше голосують за звільнення, призначення підтримують рідко.