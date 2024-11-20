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Резніков, Шкарлет, Аваков. Чиї відставки парламентарі підтримували найбільше

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Резніков, Шкарлет, Аваков. Чиї відставки парламентарі підтримували найбільше
Фракція «Слуга народу» під час голосувань забезпечує понад 85% голосів «за»
фото з відкритих джерел

«ЄС», «Голос», «Батьківщина» частіше голосують за звільнення, призначення підтримують рідко

За п’ять років роботи Верховної Ради IX скликання було проведено 76 голосувань за призначення на посади та 47 – за звільнення й відставки. Понад 96% цих кадрових рішень отримали необхідну підтримку нардепів. Про це свідчать дані дослідження «Чесно».

Найбільшу підтримку під час відставки отримали:

  • Олексій Гончарук (експрем'єр) – 353 голоси.
  • Олексій Резніков (ексміністр оборони) – 327 голосів.
  • Сергій Шкарлет (ексміністр освіти) – 295 голосів.
  • Павло Рябікін (ексголова Мінстратегпрому) – 303 голосів.
  • Юлія Лапутіна (ексміністр у справах ветеранів) – 302 голоси.
  • Арсен Аваков (ексміністр внутрішніх справ) – 291 голос.
Резніков, Шкарлет, Аваков. Чиї відставки парламентарі підтримували найбільше фото 1

Найбільшу підтримку під час призначення отримали:

  • Найбільшу підтримку за всі п’ять років мали голосування за оновлення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) у жовтні 2019 року. Тоді нардепи призначили загалом 17 членів ЦВК і всі вони отримали 300+ голосів (від 334 до 375).
  • Призначення Рустема Умєрова міністром оборони (2023 рік): 340 голосів «за».
  • Значну підтримку також здобули: Кирило Шевченко, ексголова НБУ – 332 голоси.
  • Василь Малюк, голова СБУ – 324 голоси.
  • Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ – 321 голос.
Резніков, Шкарлет, Аваков. Чиї відставки парламентарі підтримували найбільше фото 2

З усіх голосувань про призначення на посади провалилися лише два: депутати  з першого разу не підтримали призначення Максима Степанова очільником МОЗ та Сергія Марченка – міністром фінансів.

Чесно зауважує, що фракція «Слуга народу» забезпечує понад 85% голосів «за». Групи «Довіра» та «За майбутнє» також активно підтримують кадрові зміни. Опозиційні сили, зокрема «ЄС», «Голос», «Батьківщина» частіше голосують за звільнення, призначення підтримують рідко.

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Теги: відставка Верховна Рада Сергій Шкарлет Батьківщина міністр Арсен Аваков кадрові зміни Павло Рябікін Олексій Резніков Кирило Шевченко Олексій Гончарук фракція Ігор Клименко звільнення Юлія Лапутіна Василь Малюк політика За майбутнє

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