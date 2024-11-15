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Уряд звільнив голову Держспецзв’язку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд звільнив голову Держспецзв’язку
До призначення на посаду Мироненко був командиром ударної роти БПЛА
фото з відкритих джерел

Мироненко переходить працювати в Міністерство цифрової трансформації

Кабінет міністрів звільнив Юрія Мироненка з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як зазначив Мироненко, він отримає посаду у Міністерстві цифрової трансформації, проте він не повідомив про яку саме мова.

«Рік тому я прийшов з поля бою, аби прийняти посаду, і успішно виконав завдання, поставлені Верховним Головнокомандувачем… Зараз переходжу в Мінцифри», – написав Мироненко.

Як відомо, Кабінет міністрів у 2023 році призначив командира ударної роти БПЛА, яка працює на Запорізькому напрямку, Юрія Мироненка головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Мироненко у 2019 році уклав контракт та долучився до тероборони. З початку повномасштабного вторгнення він воював у складі 112 бригади тероборони Києва. Пізніше обійняв посаду заступника начальника штабу 129 батальйону 112 бригади. Після цього очолив Відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади. Нагороджений нагрудним знаком «Срібний хрест».

До слова, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю, його заступнику та іншим у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн.

За версією слідства, у 2020 році власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв'язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного програмного забезпечення та послуг та перерахувало у 2021-2022 років кошти у сумі понад 285 млн грн.

Теги: Міністерство цифрової трансформації України звільнення кадрові зміни Кабмін уряд

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