Стало відомо, куди Росія пошле воювати солдат із Північної Кореї

Корейців можуть використати на Курщині для адаптації до бойових умов

Північнокорейці пройшли підготовку у складі «бурятської бригади»

Військові з найзакритішої країни, Північної Кореї, вже навчаються у РФ, та будуть направлені у Курську область. По це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі марафону «Єдині новини».

«Це далеко не перші північнокорейські військові, поява яких зафіксована на території Росії і які зі зброєю воювали проти України. Це факт. Перше, що все-таки це були спочатку оператори корейських ракет та артилеристи, які проводили навчання, злагодження чи адаптацію північнокорейських снарядів для російської артилерії», – сказав військовий.

Він зазначив, що північнокорейські інженери раніше допомагали будувати тунелі в Палестині та Лівані. «Північнокорейських військових активно використовують на багатьох театрах бойових дій», – додав Тимочко.

Він зазначив, що дані розвідок про участь 10-12 тисяч північнокорейських солдатів у війні на боці РФ є значними. За його словами, їх можуть використати на Курщині для адаптації до бойових умов. Це також дасть Росії можливість політично маневрувати, заявивши, що північнокорейські війська – союзники, які допомагають захищати російську територію.

Тимочко також повідомив, що північнокорейці пройшли підготовку у складі «бурятської бригади» чисельністю 3 тисячі. Їм можуть видати російські паспорти для маскування, щоб використовувати їх як «російських громадян», а також легко повертати до війська в разі дезертирства. Він вважає, що згодом їх можуть відправити на війну в Україну.

Раніше стало відомо, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних.

До слова, Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства.

Також начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone повідомив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Згодом міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може підтвердити повідомлення про відправку Північною Кореєю військ до Росії напередодні можливого розгортання у війні в Україні. Він зауважив, що такий крок КНДР викликав би занепокоєння, якщо це виявиться правдою.