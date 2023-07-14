Партія Порошенка звинуватила «Голос» у спробі захистити Шуфрича

Геращенко звинуватила політичну партію «Голос» в блокуванні рішення відкликати Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи

Народна депутатка, співголова фракції «Європейська Солідарність» у Верховній Раді 9-го скликання Ірина Геращенко звинуватила політичну партію «Голос» в блокуванні рішення відкликати члена забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи. Про це вона написала в дописі у Facebook.

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Ірина Геращенко звинуватила політичну партію «Голос» в блокуванні рішення відкликати Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи фото: скріншот з соцмереж

«Яка ж ганьба. Другий парламентський день прошу фракцію «Голос» дати нам спільну перерву, аби озвучити вимогу відкликання Шуфрича з посади голови комітету свободи слова. Ховають очі, перерву не дали. Що з вами, колеги?» – заявила Геращенко.

Згодом на допис нардепки від «Європейської Солідарності» відповіла голова фракції «Голос» Олександра Устінова. Вона заявила, що Геращенко ніхто з парламентських фракцій і груп не дає перерв, бо вона «бреше».

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Олександра Устінова відповіла Ірині Геращенко на звинувачення фото: скріншот з соцмереж

«Шановна пані Ірино, мабуть, треба своїм підписникам чесно сказати, що вам НІХТО з парламентських фракцій і груп не дає перерв, ніхто, бо ви постійно брешете. Останній раз, коли ми дали вам виступ, який ви просили по військовим, ви віддали його Разумкову, який весь виступ поливав брудом мого колегу. Якби було менше брехні, то може не лише б Голос, але і інші фракції вам більше довіряли, а не відмовляли постійно», – прокоментувала Устінова.

Також Геращенко заявила, що шкодує та їй соромно за те, «у що перетворили Голос».

Згодом Геращенко написала ще один допис в якому розповіла, що на її прохання «дати виступ по Шуфричу» голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів: «Господь подасть!». За словами нардепки від «Європейської Солідарності», це не жарт, а реальний діалог в сесійній залі.

На прохання Геращенко виступити, голова Ради відповів «Господь подасть!» фото: скріншот з соцмереж

Крім того, Геращенко зауважила, що Партія регіонів і Шуфрич роками блокували Україні шлях до Альянсу.

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«В день інавгурації Зеленського Шуфрич подав в ДБР пасквіль (твір, що містить карикатурні спотворення, наклеп і злісні нападки, мета яких образити і скомпрометувати особу, групу, партію, громадський рух тощо – «Главком»), в якому звинуватив Порошенка в контрнаступі, що він посмів звільняти українські Донецьк і Луганськ. Це жах, але ця справа і досі розслідується ДБР. Чому ми не в НАТО? Можливо тому, що і досі Шуфрич очолює комітет свободи слова», – написала нардепка «Європейської Солідарності».

Нагадаємо, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від групи «Відновлення», а також від колишньої партії ОПЗЖ Тетяни Плачкової.

До слова, у Верховній Раді зареєстрований проєкт звернення до президента Грузії та парламентів держав – членів ЄС щодо необхідності здійснити гуманітарний акт та помилувати Михайла Саакашвілі.