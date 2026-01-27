Головна Світ Політика
search button user button menu button

Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО
Росія намагається заговорити свої військові злочини в Україні темою історичної несправедливості
фото: AP

Під час енергетичного геноциду України російські дипломати та пропагандисти розпочали агресивну інформкампанію проти... Німеччини

Російська Федерація на тлі щоденних ударів по Україні, вбивства цивільного населення та енергетичного терору почала вимагати від влади Німеччини офіційно визнати блокаду Ленінграда «геноцидом народів СРСР». Відповідну заяву зробило російське посольство у Німеччині, повідомляє «Главком».

Російські терористи, які фактично повторюють діяльність нацистів, вирішили переключити увагу зі своїх злочинів на «історичну несправедливість», згадавши про Третій рейх.

«Настійно вимагаємо від німецької сторони, з огляду на її незмінну історичну відповідальність за злочини нацистського режиму, офіційно визнати блокаду Ленінграда та інші злочини Третього рейху і його поплічників геноцидом народів СРСР. Також вкотре закликаємо поширити індивідуальні компенсаційні виплати на всіх нині живих блокадників незалежно від їхньої національності», – йдеться в заяві.

Російське посольство також зробило цинічну заяву, наголошуючи, що блокада Ленінграда – «це безпрецедентне за жорстокістю і нелюдяністю злочин, яке не має аналогів в історії». «Протягом майже 900 днів і ночей нацисти та їхні поплічники прагнули стерти місто з лиця землі і повністю знищити його населення, включаючи людей похилого віку, жінок, дітей», – зазначили в дипмісії.

Проте росіяни забули, що протягом 1434 днів повномасштабної війни намагаються знищити Україну, щодня обстрілюючи її населені пункти та атакуючи цивільну інфраструктуру, зокрема позбавляючи тепла й світла мільйонів мирних українців.

Як відомо, сьогодні, 27 січня 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Німеччина росія енергетика відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білий дім прокоментував переговори в Абу-Дабі: «Безпрецедентний крок до миру»
Білий дім прокоментував переговори в Абу-Дабі: «Безпрецедентний крок до миру»
Сьогодні, 03:28
Кирило Дмитрієв зробив заяву про корупцію в Україні
Посланець Путіна розхвалив НАБУ і САП
22 сiчня, 08:53
Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України
Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України
16 сiчня, 19:42
Зеленський про енергетику: Відновлення йде після кожного удару
Зеленський повідомив про значний дефіцит електроенергії
16 сiчня, 15:27
Судно Rona регулярно здійснювало рейси між іранськими портами та Астраханню, Махачкалою й Азовом
Іранське судно, яке перевозило зброю до РФ, зазнало аварії в Каспійському морі
14 сiчня, 22:00
Росія посилює контроль над інтернетом
Росія посилює контроль над інтернетом
12 сiчня, 05:43

Політика

Нижня палата парламенту Франції підтримала заборону соцмереж для дітей до 15 років
Нижня палата парламенту Франції підтримала заборону соцмереж для дітей до 15 років
Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО
Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО
США запропонували Україні гарантії безпеки в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу
США запропонували Україні гарантії безпеки в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу
Трамп заявив про пришвидшення процесу звільнення політвʼязнів у Венесуелі
Трамп заявив про пришвидшення процесу звільнення політвʼязнів у Венесуелі
Російський суд посилив покарання письменнику Акуніну
Російський суд посилив покарання письменнику Акуніну
Британський премʼєр вперше за вісім років їде до Китаю
Британський премʼєр вперше за вісім років їде до Китаю

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua