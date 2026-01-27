Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО

Під час енергетичного геноциду України російські дипломати та пропагандисти розпочали агресивну інформкампанію проти... Німеччини

Російська Федерація на тлі щоденних ударів по Україні, вбивства цивільного населення та енергетичного терору почала вимагати від влади Німеччини офіційно визнати блокаду Ленінграда «геноцидом народів СРСР». Відповідну заяву зробило російське посольство у Німеччині, повідомляє «Главком».

Російські терористи, які фактично повторюють діяльність нацистів, вирішили переключити увагу зі своїх злочинів на «історичну несправедливість», згадавши про Третій рейх.

«Настійно вимагаємо від німецької сторони, з огляду на її незмінну історичну відповідальність за злочини нацистського режиму, офіційно визнати блокаду Ленінграда та інші злочини Третього рейху і його поплічників геноцидом народів СРСР. Також вкотре закликаємо поширити індивідуальні компенсаційні виплати на всіх нині живих блокадників незалежно від їхньої національності», – йдеться в заяві.

Російське посольство також зробило цинічну заяву, наголошуючи, що блокада Ленінграда – «це безпрецедентне за жорстокістю і нелюдяністю злочин, яке не має аналогів в історії». «Протягом майже 900 днів і ночей нацисти та їхні поплічники прагнули стерти місто з лиця землі і повністю знищити його населення, включаючи людей похилого віку, жінок, дітей», – зазначили в дипмісії.

Проте росіяни забули, що протягом 1434 днів повномасштабної війни намагаються знищити Україну, щодня обстрілюючи її населені пункти та атакуючи цивільну інфраструктуру, зокрема позбавляючи тепла й світла мільйонів мирних українців.

Як відомо, сьогодні, 27 січня 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.