«СвітлоДім». Багатоквартирні будинки зможуть отримати кошти на закупівлю генераторів

Програма діятиме в громадах з надзвичайною ситуацією в енергетиці

Сьогодні, 28 січня, Кабмін ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Запускаємо «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень», – йдеться у повідомленні.

За словами Свириденко, уряд ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тис. грн для ОСББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання. Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через «Дію».

«Комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки. Використати кошти потрібно за 45 днів. Програма діятиме в громадах з надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області. Про старт подання заявок на отримання допомоги в межах програми додатково повідомить Мінрозвитку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

До слова, попри те, що зараз у столиці тримається температура близько нуля, вже на вихідних синоптики прогнозують різке похолодання. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов закликав киян та голів ОСББ використати це «вікно» для термінової підготовки підвалів до морозів.

Як повідомлялося, на столичних Теремках з 9 січня в кількох багатоквартирних будинках немає опалення. Через тривале похолодання вже фіксують пошкодження водопровідних і каналізаційних труб. Мешканці одного з будинків заявляють, що голова кооперативу фактично не виконує своїх обов’язків, тож людям доводиться самостійно запобігати аваріям інженерних мереж.