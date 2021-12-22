Опозиція б'є на сполох: канал «Рада» витратить із бюджету додаткових 15 млн грн

Про сумнівні дії чинного керівництва державного телеканалу повідомив народний депутат від «Європейської солідарності»

За весь поточний рік на діяльність телеканалу «Рада» було виділено 58 млн грн. Проте наприкінці року через перерозподіл коштів урядом було додатково виділено 9 млн грн, які в повному обсязі виплатять телекомпанії «Кінокіт» за виготовлення медіапродуктів для «Ради». Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович, підбиваючи підсумки робочої наради Рахункової палати та представників усіх парламентських фракцій із керівництвом телеканалу.

Народний обранець наголосив, що цю суму телекомпанія «Кінокіт» отримає без затвердженого технічного завдання та прозорої процедури конкурсу на право надання послуг за 15 днів мовлення. Ще понад 5 млн грн, за ініціативою нардепа від «слуг народу» Андрія Мотовиловця, буде виділено на придбання нових студійних декорацій для забезпечення мовлення телеканалу.

«З’ясувалося, що технічна база телеканалу Рада потребує суттєвого оновлення і модернізації, зокрема, закупівлі нової техніки, камер та іншого обладнання. Разом з тим, всі 9 млн грн, виділені додатково, підуть виключно на оплату послуг компанії «Кінокіт» за два тижні роботи, а 5 млн грн – виключно на студійні декорації, а не на оновлення технічної бази», – зазначив В’ятрович.

Нардеп додав, що моніторинг ефіру телеканалу Рада свідчить про порушення парламентським мовником Постанови про висвітлення діяльності, проголосованої депутатами 9 скликання.

«Зокрема, неодноразово було порушено норму про трансляцію брифінгів народних депутатів та висвітлення роботи комітетів. Протягом останніх днів грудня на телеканалі «Рада» не було жодної трансляції засідання комітетів, перервалися пленарні засідання та блокувалися брифінги опозиції», – підкреслив В’ятрович.

Депутат також звинуватив співробітників каналу у несбалансованості, заангажованості, та виключно позитивному висвітленні діяльності президента Зеленського.

В’ятрович зазначив, що «ЄС» вимагатиме від «Ради» публічних вибачень та спростування інсинуацій щодо п’ятого президента України Петра Порошенка і його політичної сили, а також приведення у відповідність законодавству редакційної політики каналу та звіту про витрачені впродовж грудня щонайменше 15 млн грн. Окрім цього політична сила закликатиме провести публічний і прозорий конкурс щодо залучення партнерів для мовлення в 2022 році.

Нагадаємо, 15 грудня 2021 року державний парламентський канал «Рада» оновив свій формат. Відтепер він працює в форматі телемарафону.

У проморолику оновленої «Ради» з’явилися політтехнолог Володимир Петров, блогер Сергій Іванов. Також відомо, що на оновленому телеканалі працюватимуть кілька телеведучих з нині підсанкційних телеканалів Вітора Медведчука.

Також у Верховній Раді на вимогу віцеспікерки Олени Кондратюк відбулася нарада, на якій обговорили ситуацію з каналом «Рада». Учасники наради дійшли згоди, що політтехнолога Володимира Петрова не повинно бути в ефірі парламентського телеканалу.

Пізніше стало відомо, що телеканал «Рада» відсторонив політтехнолога Володимира Петрова від ефіру.

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