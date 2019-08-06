Кандидат по скандальному 50-му округу відмовився судитись з переможцем від Опозиційного блоку



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Андрій Аксьонов Фото: Укрінформ

Сьогодні Шостий апеляційний адміністративний суд в Києві мав розглядати позов Андрія Аксьонова

Кандидат в народні депутати від округу №50 (Покровськ Донецької обл.) Андрій Аксьонов відмовився від свого позову. Про це повідомляє телеканал «112. Україна».

Своє рішення він пояснив тим, що ЦВК вже оголосила результати виборів по 50-му округу, і ця позовна заява вже ні на що не вплине.

При цьому він планує подати до суду нову заяву.

Аксьонов вимагав від ЦВК провести повторні вибори по 50-му округу. Ще раніше звертався до Донецького окружного адмінсуду з вимогою перерахувати бюлетені на трьох дільницях.

Нагадаємо, 50-й округ був одним із найбільш проблемних на цих виборах. Ще 24 липня було повідомлено, що на цьому окрузі переміг мер Покровська Руслан Требушкін (Опозиційний блок). Мер Добропілля Андрій Аксьонов відстав від нього менше ніж на тисячу голосів. Після цього там виникли протести, тому поліція на гелікоптері доставила туди спецпідрозділ.

Станом на 1 серпня ОВК №50 не могла встановити результати голосування. Тому 2 серпня ЦВК вирішила взяти на себе повноваження окружної комісії. 3 серпня до Києва доставили пакети з виборчою документацією 14 дільниць 50-го округу. В деяких пакетах не було контрольних талонів, списку виборців. «У ході проведення повторного підрахунку голосів… виявлено обставини, які можуть свідчити про те, що такі документи зазнали впливу з метою спотворення результатів волевиявлення виборців на відповідних виборчих дільницях, що може бути кваліфіковано правоохоронними органами як кримінальне правопорушення», - йдеться у вчорашній заяві ЦВК.

5 серпня ЦВК визнала обраним народним депутатом в ОВО № 50 Руслана Требушкіна.