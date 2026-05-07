«Справа розсипається». Тимошенко відреагувала на рішення Антикорупційного суду

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Тимошенко підозрюється у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам
фото: «Батьківщина»

Суд лише частково продовжив народній депутатці строк дії процесуальних обов’язків

7 травня Вищий антикорупційний суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії процесуальних обов’язків Юлії Тимошенко до 7 липня 2026 року, але в межах строку досудового розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

Підозрювана, за повідомленням суду, має:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора САП, та/або суду;
  • повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну свого місця проживання та/ або місця роботи.

Зі свого боку Юлія Тимошенко розтлумачила рішення і наголосила, що воно – ще один крок до перемоги. Зокрема сьогодні суд скасував заборони Тимошенко на виїзд за кордон для політичної діяльності. «Попередні суди скасували запобіжні заходи, що забороняли мені спілкуватися з депутатами, потім повернули заощадження, які вони забрали. Крім того, вони дозволили мені виїжджати за межі Києва. Крок за кроком ця справа розсипається», – сказала вона.

Нардепка наполягає: «Це не справа, а просто політичне переслідування керівника опозиційної партії».

Нагадаємо, увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася ними підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань.

14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені кошти були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

За словами Тимошенко, її співрозмовником на оприлюдненому аудіозаписі був нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін, стосовно якого  є кримінальна справа в НАБУ. Вона наполягала, що Копитін сам запропонував їй співпрацю, бо виступає проти політики своєї фракції та президента.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн. Також на неї було покладено обов’язки здати закордонний паспорт, не залишати межі Київської області без дозволу слідства та утримуватися від спілкування з визначеними народними депутатами.

23 січня за лідерку «Батьківщини» внесли повну суму застави. 26 січня суд відхилив апеляцію Юлії Тимошенко щодо скасування застави, але дозволив їй контактувати з народними депутатами та вільно пересуватися Україною.

16 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого судді про арешт частини майна подружжя Тимошенко. 26 лютого НАБУ повернуло Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, за рішенням Апеляційної палати ВАКС. Захист лідерки «Батьківщини» назвав це «черговим кроком до відновлення справедливості».

Читайте також:

